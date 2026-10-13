知名女裝品牌LOVFEE驚傳倒閉，員工在社群平台爆料公司積欠薪資，不少會員也擔心先前儲值的購物金恐怕拿不回來。對此，台北市主任消保官林傳健表示，市府已通報台北市商業處，將進一步調查，並提醒刷卡消費的民眾，若業者未依約提供商品或服務，可向發卡銀行申請信用卡爭議款，LOVFEE也已於12日晚間正式宣布結束營運，並公布退款管道。
LOVFEE爆欠薪、倒閉！北市消保官介入調查
LOVFEE近日遭員工爆料，因公司財務及營運問題，恐無法正常發放薪資，消息曝光後引發消費者擔憂，尤其不少會員過去曾參加品牌儲值優惠活動，帳戶內仍有尚未使用的購物金，擔心品牌停止營運後，儲值金恐無法取回。台北市主任消保官林傳健回應，針對LOVFEE傳出積欠員工薪資、收取消費者儲值金及疑似無預警停業等情況，台北市法務局已於當日通報主管機關台北市商業處，並正式行文要求了解業者營運情形。
林傳健指出，消保官將儘速會同商業處釐清業者後續營運規劃、受影響消費者人數，以及尚未使用的儲值款項如何退還。同時也將確認相關儲值金是否具有商品禮券性質，以及業者有無提供履約保障機制，以保障消費者權益。
消保官提醒：別再新增消費、刷卡民眾可申請爭議款
針對消費者最關心的儲值金問題，林傳健呼籲，民眾應暫時避免前往LOVFEE門市新增消費，若仍有儲值金額，應儘速兌換使用，降低可能損失。不過，由於LOVFEE已於12日晚間正式公告結束營運，消費者應以業者最新公布的退款管道辦理，並保存儲值紀錄、交易明細及相關申請證明。
林傳健進一步提醒，若後續確認業者未依約提供商品或服務，且消費者當初是以信用卡付款或儲值，可以儘速聯繫發卡銀行，詢問信用卡爭議款的申請方式及期限，避免錯過權益保障時效。申請退款時應保留會員購物金餘額截圖、付款紀錄及與客服往來的信件。如果後續未能順利取得退款，也可透過消費爭議申訴管道尋求協助。
LOVFEE公布儲值金退款方式
LOVFEE發布公告，表示因應整體營運規劃，品牌將結束營運，並說明會員帳戶內剩餘儲值購物金的退款安排，會員若尚有儲值購物金，可寄信至客服信箱service0800@lovfee.com，申請銀行退款。退款申請將於每週一至週五下午5時統一結算，並於當日進行退款作業；帳戶內仍有購物金餘額的會員，客服也將另行寄送電子郵件通知。
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LOVFEE近日遭員工爆料，因公司財務及營運問題，恐無法正常發放薪資，消息曝光後引發消費者擔憂，尤其不少會員過去曾參加品牌儲值優惠活動，帳戶內仍有尚未使用的購物金，擔心品牌停止營運後，儲值金恐無法取回。台北市主任消保官林傳健回應，針對LOVFEE傳出積欠員工薪資、收取消費者儲值金及疑似無預警停業等情況，台北市法務局已於當日通報主管機關台北市商業處，並正式行文要求了解業者營運情形。
林傳健指出，消保官將儘速會同商業處釐清業者後續營運規劃、受影響消費者人數，以及尚未使用的儲值款項如何退還。同時也將確認相關儲值金是否具有商品禮券性質，以及業者有無提供履約保障機制，以保障消費者權益。
針對消費者最關心的儲值金問題，林傳健呼籲，民眾應暫時避免前往LOVFEE門市新增消費，若仍有儲值金額，應儘速兌換使用，降低可能損失。不過，由於LOVFEE已於12日晚間正式公告結束營運，消費者應以業者最新公布的退款管道辦理，並保存儲值紀錄、交易明細及相關申請證明。
林傳健進一步提醒，若後續確認業者未依約提供商品或服務，且消費者當初是以信用卡付款或儲值，可以儘速聯繫發卡銀行，詢問信用卡爭議款的申請方式及期限，避免錯過權益保障時效。申請退款時應保留會員購物金餘額截圖、付款紀錄及與客服往來的信件。如果後續未能順利取得退款，也可透過消費爭議申訴管道尋求協助。
LOVFEE公布儲值金退款方式
LOVFEE發布公告，表示因應整體營運規劃，品牌將結束營運，並說明會員帳戶內剩餘儲值購物金的退款安排，會員若尚有儲值購物金，可寄信至客服信箱service0800@lovfee.com，申請銀行退款。退款申請將於每週一至週五下午5時統一結算，並於當日進行退款作業；帳戶內仍有購物金餘額的會員，客服也將另行寄送電子郵件通知。