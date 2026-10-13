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身處全聯盟最小的媒體市場之一，且本季球隊薪資規模僅排名第19，密爾瓦基釀酒人卻連續第2年挺進國家聯盟冠軍賽（NLCS），例行賽更以103勝59敗寫下全聯盟最佳戰績。如今面對豪擲重金打造陣容的洛杉磯道奇隊，釀酒人更在系列賽取得2勝0敗領先，讓外界重新思考在財力差距懸殊的MLB，小市場球隊是否仍有機會與豪門一較高下？根據《富比士》統計數據指出，釀酒人本季季後賽前的豪華稅薪資約為1億5470萬美元，道奇則高達約4億3300萬美元，為全聯盟最高。兩隊薪資相差將近2.8億美元，卻在國聯冠軍賽正面交鋒，而釀酒人目前更取得2：0領先，讓這場對決不只是球場上的勝負，也成為不同建隊模式的鮮明對照。釀酒人的成功並非只靠季後賽短期爆發。球隊例行賽繳出103勝59敗，戰績高居全聯盟第一，比道奇多出3勝；進入季後賽後，釀酒人又在國聯分區系列賽以4戰淘汰聖地牙哥教士隊。教士本季薪資約比釀酒人多出1億1000萬美元，薪資排名全聯盟第8，最終仍無法阻止釀酒人晉級。從例行賽到季後賽，釀酒人告訴眾人：高額薪資確實能為球隊帶來更多補強空間，但並不代表球隊就能將紙面戰力直接轉化成勝利。如何建立穩定的競爭力、讓球員發揮最大效益，同樣是球隊能否走得長遠的關鍵。本季季後賽的特殊之處，在於釀酒人並非唯一以相對有限的薪資規模取得成功的球隊。克里夫蘭守護者與坦帕灣光芒同樣挺進各自所屬聯盟的冠軍系列賽，兩隊在豪華稅薪資排名中分別位居第29名與第27名。依據《富比士》數據，守護者本季豪華稅薪資約為9260萬美元，光芒則約為1億1320萬美元。加上釀酒人，這3支球隊的薪資總額約為3億6050萬美元，甚至比道奇單一球隊約4億3300萬美元的薪資還少近7300萬美元。反觀高薪資球隊，也並非都能如願打進季後賽。薪資排名第2的紐約大都會無緣季後賽，排名第3的紐約洋基則在美聯分區系列賽遭光芒淘汰。這些結果無法證明薪資高低與戰績完全無關，卻清楚顯示，砸下重金並不是通往季後賽成功的保證。對小市場球隊而言，財務資源有限往往意味著補強空間受到限制，也更考驗球團在球員培養、陣容配置與戰力延續上的規劃。釀酒人連續2年打進國聯冠軍賽，加上守護者與光芒的表現，都讓小市場球隊的競爭力再次受到關注。釀酒人的表現，也讓MLB長期以來關於薪資結構的爭論再度浮上檯面。聯盟財務制度是否需要進一步調整、是否應導入薪資上限，始終是球團與球員工會之間的重要議題。支持薪資上限的一方認為，限制球隊支出有助於縮小財力差距；反對者則擔心，薪資上限將直接限制球員的薪酬與談判空間。球員工會執行董事邁耶（Bruce Meyer）曾針對相關說法提出反駁，認為聯盟以薪資差距作為推動薪資上限的理由並不成立。他表示：「聯盟宣稱薪資差距需要透過薪資上限解決，這種說法一如既往地是一場騙局，目的只是替限制球員薪酬與基本權利披上外衣，掩蓋真正想讓球團老闆獲得更多利潤的目標。」邁耶也強調：「每一支球隊都有能力與資源保持競爭力，只要他們有這個意願。」這番言論反映出球員工會對薪資上限的強烈反對態度，也將釀酒人、守護者與光芒的季後賽表現，視為小市場球隊仍具競爭能力的例證。不過，單一球季的季後賽結果，並不能直接解答整個聯盟的財務制度是否公平；不同球隊的市場規模、營收來源與長期經營策略，仍是討論薪資制度時無法忽略的因素。釀酒人上一次闖進世界大賽已是1982年，如今只要再拿下2勝，就能重返這座舞台，並朝隊史首座世界大賽冠軍邁進。相較於道奇的高額薪資與豪華陣容，釀酒人目前的領先不僅替系列賽增添懸念，也讓這支小市場球隊成為本季季後賽最具代表性的故事之一。當然，系列賽尚未結束，釀酒人能否將優勢轉化成最終晉級，仍有待後續比賽驗證。但至少截至目前，釀酒人已用例行賽全聯盟最佳戰績與國聯冠軍賽2：0領先，證明球隊的競爭力不能只用薪資總額衡量。對MLB而言，這場對決真正值得關注的，不只是釀酒人能否淘汰道奇，而是當財力雄厚的豪門擁有更多補強選擇時，小市場球隊能否透過更有效率的建隊方式持續競爭？釀酒人正用自己的表現，為這場爭論提供一個鮮明的答案：金錢可以增加選擇，但不會自動換來勝利。