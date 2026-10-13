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沈伯洋迎擊：10／31車掃結束來辯論

時間軸打臉蔣萬安！林楚茵嗆：少玩陰招

台北市長選戰辯論安排持續延燒，民進黨台北市長候選人沈伯洋日前當面向台北市長蔣萬安提出4場辯論邀請，雙方陣營隨後又因10月31日是否舉辦首場辯論互槓！民進黨立委林楚茵今（13）日質疑，蔣萬安刻意挑中沈伯洋早已排定參與同志大遊行及「大洋流」車掃行程的10月31日，藉此營造對方「不敢辯」形象；她並強調，沈伯洋已表態「蔣萬安要10/31就10/31」，批蔣陣營是在「倒打一耙」、玩弄辯論時間攻防。林楚茵今發文表示，蔣萬安如果不敢辯論就直接講，不要搞一堆小動作自導自演！她指出，沈伯洋早就簽好同意書「隨時奉陪」，蔣萬安躲了2個月，卻故意挑10月31日「同志大遊行」加上「大洋流中正萬華車掃」這一天。林楚茵質疑，蔣萬安前幾天才說要參加同志遊行，轉頭又挑這一天辯論，「一石三鳥」的算盤打得很響，包括幫自己找藉口改行程、缺席同志遊行，辯論時間能拖就拖、辦不成的話最好，以及倒打一耙、甩鍋抹黑沈伯洋不敢辯。她也提到，沈伯洋最新回應已正面接招，「蔣萬安要10/31就10/31！」就算行程提早或延後、車掃結束大家一起看直播也可以。林楚茵接著整理時間軸指出，8月沈伯洋簽署辯論同意書，強調時間地點不限；9月30日「大洋流計畫」各區車掃行程一次公開，包含10月31日；10月6日沈伯洋宣布按慣例出席10月31日同志遊行；10月7日蔣萬安受訪說「會參加同志遊行」；10月10日沈伯洋當面邀請4場辯論，蔣萬安冷處理；10月12日蔣陣營要求「10／31辯論」，沈伯洋團隊說要確認場次和主題，就被抹黑成臨陣脫逃。林楚茵最後批評，蔣萬安碰到市政只會唸同一篇稿，辦個辯論倒是花招不斷，質疑「格局敢不敢大一點？」並直言，「要辯就快來，少在那邊玩陰招潑髒水！」