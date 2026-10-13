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韓國瑜脫稿點名開轟 卓榮泰搬賴清德回應

在《憲法》秩序下 卓榮泰：歡迎跟立委好好溝通

立法院長韓國瑜日前在國慶發表演說時，脫稿開轟行政院長卓榮泰不副署法案，對此卓榮泰今（13）日回應表示，總統賴清德在國慶大會也說過，台灣這座山巔之城不會因為沒有分歧才發光，而是即使意見不同，大家仍然尊重彼此、相信制度，更願意共同守護國家。未來行政、立法兩院當中，只要立法院願意在《憲法》下，向行政院提出任何建議，都願意敞開大門，跟立委好好溝通。對於韓國瑜脫稿轟卓榮泰不副署法案，卓榮泰回應，在國慶大會上，總統賴清德也說過一段話，這段話正好可以印證行政、立法兩院之間的關係。總統說過，台灣這座山巔之城不會因為沒有分歧才發光，而是即使意見不同，大家仍然尊重彼此、相信制度，更願意共同守護國家。卓榮泰說，行政、立法兩院當中，對於憲政的精神、憲政的秩序，對於行政、立法兩院的權力分立，是存在分歧意見的。行政院過去針對違憲、違法的相關法案、預算，透過覆議、大法官解釋，但是都沒有辦法來取得最後的正義。最明顯的例子是第一次《財政收支劃分法》修法，那麼明顯的計算公式錯誤，行政院具備理由明白指出，但是在立法院裡面不為所動，其後仍要繼續透過另一次的修法來完成。因此，無論是覆議、無論是大法官會議，接著也被權力相當的萎縮。卓榮泰說，基於對憲政秩序的維護，行政院個人採取不副署的憲法權力跟義務，這是被動跟必要的做法。那麼未來行政、立法兩院當中，只要立法院願意在《憲法》的精神與秩序下，以及共同維護國家財政紀律、維護合法合憲的法律、政策跟預算底下，行政院都歡迎立法院就以前所發生跟現在在進行的，向行政院來提出任何的建議，「我們都願意敞開大門，跟立委好好地來溝通」。