高中英聽測驗本週六（17日）即將登場，一共有9萬914名考生參加，並在今（13）日上午開放查詢應考資訊與試場分配表。由於近期選舉將至，大考中心提醒，縣市候選人及相關競選團隊避免在考場周邊進行宣傳廣播、遊行造勢、集會活動等，以免影響考場安寧、維護良好應試環境。
考生可前往大考中心網站中高中英語聽力測驗的「試務專區」查覽應考資訊，包含姓名、應試號碼、考區、試場、場次、無冷氣試場、 考試日程、考試地點等。如發現所查詢應考資訊，有任一項與原報名資料不同者，務必致電本會大考中心洽詢，電話02-23661416轉608。
大考中心提醒考生，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本供監試人員查驗。請考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本，包含國民身分證、有照片之全民健康保險卡、 汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。（學生證、無照片的健保 卡都是無效證件。）
為維護考試公平，並防止電子舞弊情事，試務人員將於必要時，進行電子及金屬探測相關措施，以查驗考生是否攜帶或使用違反試場規則的行動電話、智慧眼鏡等電子穿戴式裝置，考生應予充分配合，不得拒絕。拒絕配合者，將提報本會大考中心考試委員會依情節輕重議處。
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大考中心提醒考生，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本供監試人員查驗。請考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本，包含國民身分證、有照片之全民健康保險卡、 汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。（學生證、無照片的健保 卡都是無效證件。）
為維護考試公平，並防止電子舞弊情事，試務人員將於必要時，進行電子及金屬探測相關措施，以查驗考生是否攜帶或使用違反試場規則的行動電話、智慧眼鏡等電子穿戴式裝置，考生應予充分配合，不得拒絕。拒絕配合者，將提報本會大考中心考試委員會依情節輕重議處。