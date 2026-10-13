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▲盧秀燕去年主持台中爵士音樂節。（資料照／翻攝台中市政府網站）

「鬼媽媽」變網路迷因 盧秀燕再提打鼓往事

台中市長盧秀燕去年出席「台中爵士音樂節」開幕典禮時，身穿白衣大秀康加鼓，沒想到舞台打光意外製造出「靈異效果」，轉播畫面中的五官幾乎消失，只剩一圈慘綠色輪廓，遭網友封為「鬼媽媽」，甚至有台大學生在萬聖節集體變裝扮成「盧媽媽」，成為網路熱議話題。今年爵士音樂節將於本週五登場，盧秀燕今（13）日也自嘲，當年的打鼓畫面讓她成為「網路最強迷因、深受年輕人喜愛」，還笑說自己覺得很有幽默感，歡迎全國民眾到台中共襄盛舉。近年台中爵士音樂節開幕典禮，盧秀燕會親自演奏一段樂器應景。去年10月18日，她身穿白衣登台打康加鼓，卻因舞台上方的綠色聚光燈直射，加上白色衣物與曝光效果，導致轉播畫面中的五官幾乎消失，只剩慘綠色輪廓。網友紛紛形容畫面宛如「靈異現場」，還有人稱她是「鬼媽媽」或「AI假人」，「盧秀燕打鼓」一度成為網路熱門關鍵字。當時盧秀燕正面臨非洲豬瘟風波，以及拒絕參選國民黨主席所帶來的政治壓力。到了同年萬聖節，數十名台大學生集體扮成「盧媽媽」，穿上白衣、戴著盧秀燕面具，在綠光照射下高喊「盧秀燕還我豬」，讓這套造型成為當年萬聖節的話題裝扮之一。時隔一年，盧秀燕即將卸任市長，上週登上台灣民眾黨主席黃國昌主持的網路節目時，還幽默重現當年爆紅的打鼓迷因。她今天在市政會議中宣傳即將登場的爵士音樂節，也主動提起這段插曲，笑稱去年同仁安排她在開幕典禮打鼓，「聽說成為網路最強迷因、年輕人很喜歡」。盧秀燕透露，今年與市長獎得主合照時，有小朋友要求她一起打鼓拍照；前幾天上直播節目，也有主持人請她再次打鼓，讓她覺得相當有趣。對於原本只是應景演出的打鼓動作，意外成為網路迷因，盧秀燕表示，自己覺得這件事很有幽默感，也樂於以輕鬆態度看待網友的創意。