關島東南方熱帶擾動96W，有機會在明後天（10月14日至10月15日）增強為「薔琵颱風」，並出現「拋物線轉向」的路徑，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，下周薔琵颱風轉向時間與位置仍有變數，若轉向點偏西，加上環流範圍較大，台灣仍不排除受到外圍環流間接影響，後續發展仍須持續觀察。
薔琵颱風最快明天生成 路徑拋物線北轉
吳聖宇指出，關島東南方低緯度海域，目前有熱帶擾動96W發展，有機會在明後天逐漸增強為熱帶性低氣壓或是輕度颱風「薔琵」，周末至下周一（10月17日至10月19日），路徑會經過關島附近，朝琉球東南方海面移動，並開始「拋物線轉向」，下周二至下周四（10月20日至10月22日）通過琉球以東海面北上，有機會靠近日本本州東部近海。
吳聖宇提及，薔琵颱風轉向點的位置還有變化空間，是下禮拜要觀察的重點，雖然大趨勢而言直接威脅台灣的可能性不高，但是如果轉向點比較西邊一些，加上預報認為可能是一個環流範圍較大的系統，不排除外圍間接影響台灣天氣的可能性。
薔琵北轉時間未定 關鍵看高壓、冷空氣
天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則說明，薔琵颱風大部分模式都認為後期會北轉，只是「何時北轉、在哪裡北轉、轉多少」，目前看法仍然相當分歧，而北轉的時間與位置，會直接決定颱風距離台灣有多遠。
接下來最重要的關鍵，是在副熱帶高壓勢力變化，以及北方高空系統到底有多活躍，由於這個系統生成位置遠、緯度又低，後面還有很長一段時間可以發展、調整，現階段還不用太早下定論。
氣象專家賈新興則補充，受到聖嬰現象的影響，台灣東方遠海一直都是低壓帶、適合颱風發展的環境，因此9月底至10月，仍不斷有颱風生成，不過路徑大多是往東北轉彎，最主要的原因是，今年秋季的「太平洋高壓偏東、偏弱」，導引颱風在靠近日本、台灣等陸地前就先轉向，成為另類的「防護罩」。
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吳聖宇指出，關島東南方低緯度海域，目前有熱帶擾動96W發展，有機會在明後天逐漸增強為熱帶性低氣壓或是輕度颱風「薔琵」，周末至下周一（10月17日至10月19日），路徑會經過關島附近，朝琉球東南方海面移動，並開始「拋物線轉向」，下周二至下周四（10月20日至10月22日）通過琉球以東海面北上，有機會靠近日本本州東部近海。
吳聖宇提及，薔琵颱風轉向點的位置還有變化空間，是下禮拜要觀察的重點，雖然大趨勢而言直接威脅台灣的可能性不高，但是如果轉向點比較西邊一些，加上預報認為可能是一個環流範圍較大的系統，不排除外圍間接影響台灣天氣的可能性。
天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則說明，薔琵颱風大部分模式都認為後期會北轉，只是「何時北轉、在哪裡北轉、轉多少」，目前看法仍然相當分歧，而北轉的時間與位置，會直接決定颱風距離台灣有多遠。
接下來最重要的關鍵，是在副熱帶高壓勢力變化，以及北方高空系統到底有多活躍，由於這個系統生成位置遠、緯度又低，後面還有很長一段時間可以發展、調整，現階段還不用太早下定論。
氣象專家賈新興則補充，受到聖嬰現象的影響，台灣東方遠海一直都是低壓帶、適合颱風發展的環境，因此9月底至10月，仍不斷有颱風生成，不過路徑大多是往東北轉彎，最主要的原因是，今年秋季的「太平洋高壓偏東、偏弱」，導引颱風在靠近日本、台灣等陸地前就先轉向，成為另類的「防護罩」。