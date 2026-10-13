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洋流助攻蘇巧慧超車 李四川被蔣萬安拖累

國民黨形象差 侯友宜高滿意度難轉換給李四川

推估最終得票率！蘇巧慧50.1至53.1%、李四川46.0%至48.9%

信民協會與民調專家戴立安合作，今（13）日公布新北市長最新民調，結果顯示民進黨參選人蘇巧慧支持度以43.1%領先李四川30.0%，蘇巧慧相較8月增加7.9百分點，李四川則是減少4.7百分點，對此協會理事長黃清龍直言，會有如此結果主要是洋流外溢與台北市長蔣萬安拖累所致。信民協會表示，這是洋流效應後對新北市民首次調查，本次調查可見有43.1%表示會投給蘇巧慧，比8月下旬增加7.9個百分點，有30.0%投給國民黨李四川，比8月下旬減少4.7個百分點，1.5%會投給無黨籍蘇輝湟，表示不投票或投廢票的有9.5%，未明確回答有15.8%。此外本次調查，有44.2%民眾主張換成民進黨做做看，比8月下旬增加5.6個百分點，有27.9%認為給國民黨繼續做市長，比8月下旬減少5.2個百分點，兩者的差距較8月下旬明顯擴大，未明確回答的有27.8%。值得注意的是，一定會去投票的民眾有52.9%認為應換成民進黨做做看，只有32.3%是要給國民黨繼續做市長。另蘇巧慧目前支持度43.1%、李四川支持度30.0%，蘇巧慧幾乎完全囊括潛在支持者，而現任市長侯友宜雖然有超過7成的施政滿意度，但國民黨表現與形象難以被民眾期待（對照9月下旬「台灣民心調查」，新北市民眾24.8%對國民黨有好感、51.8%反感），因此無法對李四川提供助力，加上「洋流」外溢效應持續衝擊更是對其選情雪上加霜。另調查結果顯示，34.8%認為民進黨蘇巧慧當選機會最大、32.8%認為是國民黨李四川，未明確回答的有32.3%，2人差距在抽樣誤差範圍內。換言之，新北市受訪民眾目前的認知是2位參選人都很有當選市長的機會。值得注意的是，一定會去投票的民眾43.4%看好蘇巧慧當選、37.3%看好李四川當選。在投票意願方面，有82.4%新北市民表示會去投票（有65.1%一定會去、17.3%可能會去），12.2%表示不會去投（7.1%一定不會去、5.1%可能不會去），未明確回答的有5.4%。蘇巧慧支持者有83.3%表示一定會去投票，李四川支持者則有78.0%表示一定會去投票，而看好蘇巧慧當選的民眾有81.1%表示一定會去投票，看好李四川當選的則有74.0%表示一定會去投票。最後預估投票結果，若現在投票，推估蘇巧慧得票率50.1%到53.1%，李四川推估46.0%到48.9%，蘇巧慧領先4.1%±3%。得票率推估的計算包括投票意願與強度、既往投票結果等多項參數合併推計。信民協會說明，這項民調委由戴立安負責問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行電訪，從10月6日進行到10月8日，調查對象為設籍於新北市且年滿20歲之民眾，成功完訪1073人（住宅電話750人、行動電話323人），抽樣誤差最大值為±3.0%。