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混血網紅「詹姆士派對」以自己得了肝癌中期為由募資超過45萬，但卻因為拿不出診斷證明引發爭議，而這也不是他第一次出現爭議言論。日前他拍片批評外國人身分被當成招生招牌讓他感覺外國人身分被當成招生招牌，亞洲人的崇洋現象讓他感到「噁心」。即使知道自己也是受益者，他仍認為有必要說出心聲，強調保持誠實對自己十分重要。詹姆士回憶，過去在補習班工作時，學生會被安排在大門口或騎樓排隊朗誦，接著由他上前稱讚。在他看來，這樣的安排是為了讓接送孩子的家長看見「這裡有外國人老師」，藉此吸引注意。他覺得自己彷彿被當成看板，甚至像是拿來展示的「稀有動物」，這種以外國人身分作為賣點的方式，讓他覺得奇怪又不舒服。詹姆士進一步指出，他觀察到的並非對所有外國人一視同仁，而是帶有選擇性的崇拜。例如白人說中文，容易獲得「中文好好」等稱讚，但換成黑人、東南亞人、印度人或其他族群，未必能得到相同的友善待遇。他認為這種差別對待反映了部分亞洲人對自身缺乏自信，卻過度推崇外國人的心態。他以「噁心」形容這種現象，批評的焦點是膚色與族群造成的待遇落差。回顧整起事件，詹姆士拍片自稱罹患中期肝癌，因無力負擔龐大醫療費用，開設目標金額為新台幣45萬元的募資連結希望外界協助，不過募款達標他又多次調高目標金額，加上一直不公開診斷證明，引發部分網友質疑以「假癌症，真斂財」怒批，對此詹姆士還沒針對此事做出回應與說明。