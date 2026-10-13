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▲吳亦凡爆肥照片全網瘋傳。（圖／翻攝自韓網）

中國男星吳亦凡在監獄吃太好？近日海外社群平台中瘋傳一張他的「獄中發福照」，只見照片中的男人留著平頭，臉頰看起來超腫，跟過去帥氣的偶像外型比起來根本是兩個人，不過這張照片也很快就被擊破，因為這是11年前受訪時被加工的假照片。近日社群瘋傳一張號稱是吳亦凡的「獄中發福照」，可是看見照片中的男性留著平頭，穿著格紋襯衫，甚至還有超厚雙下巴，跟過去外型俐落的偶像外型判若兩人，紛紛猜測「監獄裡吃太好嗎？」不過，照片很快就被查出疑點，因為這張「最新近照」根本就不是吳亦凡入獄後的照片，而是來自於他2015年接受中國媒體訪問時的截圖，有人刻意二次加工把他變成大胖子後，再惡意流傳。吳亦凡自2021年性犯罪遭調查後，時不時就成為網路話題；2022年，他因強姦罪及聚眾淫亂罪等罪名被判有期徒刑13年，目前正在服刑，演藝事業也因此畫下句點。這也不是吳亦凡入獄後第一次傳出消息，去年11月，網路才瘋傳他在獄中被毆打致死、絕食身亡等說法，如今又有「暴肥照」傳出，前偶像的一舉一動每次都掀起許多討論。