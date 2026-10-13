台灣女裝品牌LOVFEE結束營業！成立於2013年的LOVFEE，從網路服飾起家，後來拓展實體門市，以日常女裝、簡約休閒風格及藝人聯名系列累積知名度，曾與許維恩、許路兒合作推出服飾，也與百萬網紅Grace（陳泱瑾）聯名企劃。不過，品牌近日傳出營運爭議，官方於10月12日晚間正式公告結束營運，並開放會員申請退回帳戶內尚未使用的儲值購物金。LOVFEE品牌特色是什麼、網路評價如何、曾有哪些藝人聯名、退款方式一文看懂。
LOVFEE成立13年！從網路女裝拓至實體門市
LOVFEE是台灣女裝品牌，創立於2013年，由傑恩國際股份有限公司經營，品牌名稱源自「love」與「free」，傳達以愛與自由為出發點的理念。起初以網路購物為主要通路，2021年開始拓展實體門市，第一家門市設於台北信義區，之後陸續進駐百貨及其他實體據點，全台實體門市一度拓展至10家。
商品主打日常女裝，品項涵蓋上衣、洋裝、長裙、牛仔褲、針織衫及配件等，風格從清新甜美、休閒簡約到帶有女性氣質的設計都有，經營路線是希望能以相對親民的價格，讓消費者搭配出適合自己的穿衣風格。
LOVFEE找藝人跨界設計！許維恩曾聯名
LOVFEE的特色之一，是風格選擇相對多元，不只走單一甜美路線，也推出休閒、美式風格、度假感服飾，另一特色則是跨界聯名，除了曾推出迪士尼系列，也與不同名人合作企劃，像是百萬網紅Grace（陳泱瑾）、悅悅等都有各自的聯名款。
2016年LOVFEE曾與許維恩合作推出「LOVFEE X Sharon」波希米亞系列；隔年再邀請許路兒參與服裝設計，推出「LOVFEE X Lure」美式休閒系列。
LOVFEE靠著設計風格與平實價格打出一片天，吸引顧客多次回購，不過也有不少人反映，認為實際收到的洋裝布料與官網照片呈現的質感有落差，或是同樣尺寸的衣服版型不一致。
LOVFEE結束營業！官方：會員儲值購物金可退款
LOVFEE近日爆發營運爭議，傳出財務問題、員工欠薪及商品缺貨等消息，LOVFEE在昨（12）晚正式對外公告，宣布結束營運，僅簡短提到是因應整體營運規劃，並未具體說明決定結束營業的實際原因。
官方表示，若會員帳戶仍有購物金餘額，客服會寄發電子郵件通知，而帳戶內尚未使用的儲值購物金，皆可透過電子郵件申請銀行退款，退款步驟如下：
◾退款信箱：service0800@lovfee.com
◾申請方式：寄信向客服提出銀行退款申請，後續由客服協助處理。
◾退款作業時間：每周一至周五下午5時統一結算申請，並於當日進行退款作業。
資料來源：LOVFEE
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LOVFEE是台灣女裝品牌，創立於2013年，由傑恩國際股份有限公司經營，品牌名稱源自「love」與「free」，傳達以愛與自由為出發點的理念。起初以網路購物為主要通路，2021年開始拓展實體門市，第一家門市設於台北信義區，之後陸續進駐百貨及其他實體據點，全台實體門市一度拓展至10家。
商品主打日常女裝，品項涵蓋上衣、洋裝、長裙、牛仔褲、針織衫及配件等，風格從清新甜美、休閒簡約到帶有女性氣質的設計都有，經營路線是希望能以相對親民的價格，讓消費者搭配出適合自己的穿衣風格。
LOVFEE的特色之一，是風格選擇相對多元，不只走單一甜美路線，也推出休閒、美式風格、度假感服飾，另一特色則是跨界聯名，除了曾推出迪士尼系列，也與不同名人合作企劃，像是百萬網紅Grace（陳泱瑾）、悅悅等都有各自的聯名款。
2016年LOVFEE曾與許維恩合作推出「LOVFEE X Sharon」波希米亞系列；隔年再邀請許路兒參與服裝設計，推出「LOVFEE X Lure」美式休閒系列。
LOVFEE靠著設計風格與平實價格打出一片天，吸引顧客多次回購，不過也有不少人反映，認為實際收到的洋裝布料與官網照片呈現的質感有落差，或是同樣尺寸的衣服版型不一致。
LOVFEE近日爆發營運爭議，傳出財務問題、員工欠薪及商品缺貨等消息，LOVFEE在昨（12）晚正式對外公告，宣布結束營運，僅簡短提到是因應整體營運規劃，並未具體說明決定結束營業的實際原因。
官方表示，若會員帳戶仍有購物金餘額，客服會寄發電子郵件通知，而帳戶內尚未使用的儲值購物金，皆可透過電子郵件申請銀行退款，退款步驟如下：
◾退款信箱：service0800@lovfee.com
◾申請方式：寄信向客服提出銀行退款申請，後續由客服協助處理。
◾退款作業時間：每周一至周五下午5時統一結算申請，並於當日進行退款作業。