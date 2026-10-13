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美國女星莎瑪布萊兒（Selma Blair）曾出演電影《金髮尤物》，近來她涉嫌在飛機上咬傷空服員，送醫過程中還攻擊警察，抵達醫院後毆打護理師，目前已經被警方拘留。布萊兒的發言人則透露，她當時發生醫療緊急狀況，才會有失控行為，已經接受醫療照護，目前情況穩定，事實上，10年前她也曾在飛機上出現失控行為，最後被擔架帶離飛機送醫。根據CNN報導，布萊兒11日搭乘達美航空938號班機，從洛杉磯飛往紐約甘迺迪機場，未料她卻在飛機上出現攻擊行為，造成2名空服員受傷，1人送醫，傷勢包括流鼻血和撕裂傷。航空管制通訊錄音顯示，班機在抵達甘迺迪機場前，機組人員要求醫護人員在地面待命，而飛機抵達後，警方隨即將布萊兒拘留，送醫接受評估。一名執法人員透露，布萊兒的狀況難以控制，必須束帶限制她的行動，並由救護車送往牙買加醫院，布萊兒在車上又踢中警察頭部，抵達醫院後攻擊護理師，情況混亂。布萊兒的律師抵達醫院後進行協調，FBI紐約辦公室也介入調查，達美航空則強硬表示，對於擾亂秩序和違法行為零容忍，截至12日晚間，布萊兒仍被拘留。布萊兒的發言人12日表示，她在班機上會如此失控，是因為發生了「醫療緊急狀況」，但並未進一步說明細節。事實上，布萊兒2018年曾公開自己罹患多發性硬化症，該疾病是一種會影響中樞神經的自體免疫系統疾病，會攻擊患者健康細胞，目前仍無根治方法。2016年時，布萊兒曾在一架從墨西哥飛往洛杉磯的班機上出現失控行為，最後也是被擔架抬離機場，事後她表示自己將酒精和藥物混合使用，失去意識，對於脫序行為非常懊悔。