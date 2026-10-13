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知名飲料品牌雪碧（Sprite）正式宣布，三屆NBA年度最有價值球員（MVP）且曾奪下總冠軍的丹佛金塊隊當家神鋒約基奇（Nikola Jokić），將正式加入雪碧全球籃球運動員陣容，成為全新全球品牌大使。他將與奧運金牌得主、明尼蘇達灰狼隊超級球星愛德華茲（Anthony Edwards）聯手，共同推動名為「Never Stop Refreshing the Game」的全新全球行銷活動。雪碧今年初剛宣布回歸成為NBA全球官方指定碳酸飲料。為了開啟籃球文化的全新篇章，雪碧集結了當今最具影響力的兩大巨星。連續三年獲ESPN評為NBA新賽季百大球員榜首的約基奇，以其高智商的無私球風與橫跨歐美的全球影響力著稱；而四度入選全明星賽的愛德華茲，則以爆發力十足的體能與極具感染力的個人魅力，成為新世代的看板球星。在即將推出的系列廣告中，這兩位話題球星將同台飆戲。首波曝光的廣告更結合了約基奇「小丑（Joker）」的綽號，讓他首度跨界挑戰單口喜劇，展現有別於球場上的幽默一面。「籃球能將世界各地的人們凝聚在一起，」約基奇表示：「數十年來，雪碧一直是這項運動故事的一部分，我非常興奮能與他們合作，繼續將籃球的魅力傳遞給下一代。」愛德華茲也補充道：「雪碧一直以來都在打造最經典、能流傳百世的行銷活動。這次的『Never Stop Refreshing the Game』也不例外，它提醒著每一位球員，只要踏上球場，就要全力以赴並保持真實的自我。」此次行銷活動將持續至2027年，版圖橫跨北美、歐洲、拉丁美洲、亞太地區、非洲與中東等地。雪碧不僅將推出印有掃描條碼的NBA限量版及兩位球星專屬聯名包裝罐，讓球迷有機會贏取VIP場邊席門票、Wilson官方比賽用球與獨家周邊商品，更將福利延伸至《NBA2K》遊戲內的虛擬道具與專屬外送餐點優惠。此外，雪碧將深入全球社區，透過色彩繽紛的壁畫翻新當地籃球場。同時，配合NBA海外賽事，雪碧也將舉辦一系列實體宣傳活動，包含今年底由約基奇率領金塊在墨西哥城迎戰印第安納溜馬的賽事，以及2027年初在英國曼徹斯特和法國巴黎舉行的NBA海外例行賽，讓全球球迷以前所未有的方式感受籃球的狂熱與革新。