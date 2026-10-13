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113年向菲律賓提出申請 今年國慶連假前獲得同意

農業部動植物防疫檢疫署10月9日接獲我駐菲律賓代表處通知，台菲雙方歷經2年持續諮商，「菲國已同意我國種牛輸菲」，符合菲方輸入規定的種牛，可依雙方議定的檢疫條件辦理輸入檢疫。台灣優良種牛可以外銷菲律賓！防檢署指出，以往台灣種豬外銷已有相當成熟的經驗與優異成果，此次則是我國首次成功打開種牛的外銷市場，象徵台灣優質種畜外銷邁入全新里程碑。防檢署表示，為推動我國種牛輸出，113年我國向菲律賓提出申請，菲方於同年11月派員來台實地查核；經過雙方持續諮商，菲方於114年5月將台南梅桂牧場及彰化和生牧場列入活牛可輸出名單，完成牧場資格審查。雙方續就輸出動物檢疫證明書上記載的檢疫條件內容多次進行協商，在駐菲律賓代表處協助溝通下，今年國慶連假前終獲菲方正式同意。防檢署表示，我國種牛具備卓越的育種與飼養管理基礎，未來防檢署將持續與農業部畜牧司、畜產試驗所及獸醫研究所等單位密切合作，嚴格把關動物防疫與輸出檢疫措施，守護台灣優良種畜的健康與品質，並積極爭取更多海外市場，全面提升台灣畜牧產業的國際競爭力。