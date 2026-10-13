而《NOWNEWS今日新聞》記者稍早求證金門文化局，相關人員表示並未收到謝和弦方的正式申請文件。

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▲陳湘妮今日發文「藝人的政治表態風險是什麼？拿謝和弦來說好了。」（圖／陳湘妮IG@liyameowcat）

對於謝和弦演唱會遭取消一事，稍早《NOWNEWS今日新聞》求證金門縣文化局，相關人員表示並未收到正式申請文件，且場館確實也編列預算將進行整修。

九合一地方選舉將於11/28登場，台北市長選戰也引發高度關注，歌手謝和弦日前公開發聲力挺民進黨參選人沈伯洋，不僅在社群曬出「船員證」，還親自寫歌〈台北的未來給沈伯洋〉。不過，謝和弦老婆陳湘妮今（13）日卻在社群上透露，原本明年將在金門舉辦演唱會，突被告知因場館整修無法租借，認為背後與政治表態有關，「藝人的政治表態風險是什麼？拿謝和弦來說好了。」謝和弦近來頻頻對台北市長選戰表態，公開力挺民進黨參選人沈伯洋，不僅在社群上PO出「船員證」，甚至還幫對方寫歌，親自作詞作曲寫下〈台北的未來給沈伯洋〉。另外，謝和弦還陸續發文寫下「順流翻盤，萬安演完」、「11/28台北的未來給沈伯洋，台北順起來。」不過，老婆陳湘妮今日卻在社群上發文「藝人的政治表態風險是什麼？拿謝和弦來說好了。」坦言原本明年將在金門縣文化局演藝廳舉辦演唱會，卻突然被告知因整修無法租借場館。事實上，謝和弦對政治頗為投入，曾於2022年8月登記參選台北市中正、萬華區（第5選舉區）市議員，並提出「倡議大麻合法化」、「紅燈區落地」和「改裝機車合法化」三大政見，引起熱議。但隨後因違反《毒品危害防制條例》被判刑4個月且易科罰金尚未執行完畢，遭中選會認定資格不符、剔除於候選人名單外。而近來毒品政策也引發藍綠大戰，曾鼓吹大麻合法化的謝和弦，近日則表態說：「我也不認同一下子就合法除罪化，一步步走到人民思想進化那天吧。」他認為，在台灣大麻目前就是非法，就尊重國家是有國法。