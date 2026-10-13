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民視邀請民進黨台北市長候選人沈伯洋客串八點檔《豆腐媽媽》的消息引發討論，也讓先前拍攝該劇受傷的替身演員蘇德揚家屬再度發聲。家屬透露蘇德揚至今仍在面對腦傷後的復原，味覺、嗅覺也受到影響，並喊話沈伯洋，希望他能看見傷者與家人的處境，「幫我們發發聲」，讓事故留下的傷痛獲得正視。家屬看到相關新聞後，坦言心情「百感交集」，表示從事故發生至今，一家人始終努力讓生活回到正軌，也一直等待真正的回應，但事情並未隨著新聞熱度退去而結束。貼文指出：「蘇爸爸至今仍在面對腦傷後的復原，連最基本的味覺、嗅覺都不一樣了。」外界看到的或許只是一則新聞，家人承受的卻是每天持續發生的生活困境與傷痛。家屬也感謝這段時間關心、協助發聲的人，表示每一份溫暖都記在心裡。針對沈伯洋獲邀客串的消息，家屬在文中懇請：「如果您真的有機會參與《豆腐媽媽》的演出，懇請您也能看見我們的處境，幫我們發發聲。」家屬強調並不希望事件持續被炒作，而是盼望當事人的傷痛受到重視，「該有的關心與回應不要再缺席」。家屬也嘆「新聞會過去，但傷害留下來的影響，還在我們的生活裡。」希望有人願意聽見一家人的聲音。至於是否有望出演？對此沈伯洋表示，目前仍有許多行程安排，並沒有演出計畫。回顧事件，蘇德揚於今年1月20日拍攝《豆腐媽媽》高台墜落戲時發生意外，跌落至防護墊範圍外的水泥地，造成顱內出血及多處骨折，一度住進加護病房，即便已經出院，但仍有諸多後遺症與漫長的復原之路在走。