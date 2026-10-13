日本怪獸電影最新作《哥吉拉-0.0》近日公開最終預告，哥吉拉再度以壓倒性的破壞力現身，畫面中還出現房屋漂浮空中、神祕攻擊，以及疑似不同於哥吉拉的怪獸咆哮，大家猜測這次是否還藏著「第2隻怪獸」，而台灣上映日期也已確定，將於11月6日登上大銀幕。
《哥吉拉-0.0》最終預告藏伏筆 典子真的沒事嗎？
《哥吉拉-0.0》將於11月6日登上台灣大銀幕，故事延續2023年《哥吉拉-1.0》，時間推進到1949年，也就是前作兩年後。日本才剛從戰爭與哥吉拉帶來的破壞中逐步重建，原本以為終於可以回到平靜生活，新的災難卻再次降臨。
最終預告一開場就由國村隼飾演的緒方醫生說出關鍵台詞，表示某名患者「照理來說本來應該必死無疑」，明顯讓人聯想到前作最後奇蹟生還的大石典子。當時典子頸部出現神祕黑色痕跡，也成為《哥吉拉-1.0》留下最大的伏筆之一，如今續作似乎終於準備正面揭開答案。
預告後半段則更加詭異，不只出現房屋漂浮在空中的畫面，還傳出疑似不同於哥吉拉的咆哮聲及未知攻擊，引發影迷猜測《哥吉拉-0.0》可能不只有哥吉拉一隻怪獸登場。
哥吉拉放射熱線再升級 11月6日台灣大銀幕開打
除了大規模破壞城市，哥吉拉更釋出帶有淡藍色光芒的放射熱線，整體視覺效果比前作更加猛烈。《哥吉拉-0.0》依舊由山崎貴擔任導演、編劇與視覺特效總監，神木隆之介、濱邊美波、山田裕貴、吉岡秀隆、佐佐木藏之介、安藤櫻等原班人馬回歸，田中泯則加入飾演生物學家村上寬治。
值得一提的是，《哥吉拉-0.0》也是首部以「Filmed For IMAX」規格拍攝的日本電影，使用 IMAX 認證高畫質數位攝影機拍攝。電影已於9月26日在第64屆紐約影展舉行世界首映，日本預計11月3日「哥吉拉日」率先上映，台灣則確定於11月6日上映。
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《哥吉拉-0.0》將於11月6日登上台灣大銀幕，故事延續2023年《哥吉拉-1.0》，時間推進到1949年，也就是前作兩年後。日本才剛從戰爭與哥吉拉帶來的破壞中逐步重建，原本以為終於可以回到平靜生活，新的災難卻再次降臨。
最終預告一開場就由國村隼飾演的緒方醫生說出關鍵台詞，表示某名患者「照理來說本來應該必死無疑」，明顯讓人聯想到前作最後奇蹟生還的大石典子。當時典子頸部出現神祕黑色痕跡，也成為《哥吉拉-1.0》留下最大的伏筆之一，如今續作似乎終於準備正面揭開答案。
預告後半段則更加詭異，不只出現房屋漂浮在空中的畫面，還傳出疑似不同於哥吉拉的咆哮聲及未知攻擊，引發影迷猜測《哥吉拉-0.0》可能不只有哥吉拉一隻怪獸登場。
除了大規模破壞城市，哥吉拉更釋出帶有淡藍色光芒的放射熱線，整體視覺效果比前作更加猛烈。《哥吉拉-0.0》依舊由山崎貴擔任導演、編劇與視覺特效總監，神木隆之介、濱邊美波、山田裕貴、吉岡秀隆、佐佐木藏之介、安藤櫻等原班人馬回歸，田中泯則加入飾演生物學家村上寬治。
值得一提的是，《哥吉拉-0.0》也是首部以「Filmed For IMAX」規格拍攝的日本電影，使用 IMAX 認證高畫質數位攝影機拍攝。電影已於9月26日在第64屆紐約影展舉行世界首映，日本預計11月3日「哥吉拉日」率先上映，台灣則確定於11月6日上映。