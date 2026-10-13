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美國南加州沿海，近日遭熱帶風暴「瑞秋」（Rachel）帶來的強浪侵襲，加州長灘半島（Long Beach Peninsula）部分沿岸地區災情嚴重，大浪一波波拍打岸邊，不僅沖毀海濱設施，更直接衝擊臨海木造住宅，部分房屋結構明顯傾斜，畫面相當驚人。綜合《CNN》等外媒報導，長灘半島部分海濱木棧道、沿岸設施遭到破壞，海水也湧入住宅周邊區域，從網路流傳的現場畫面可見，海浪猛烈拍打房屋底部，部分木造建築在強浪衝擊下，出現明顯歪斜，外部平台及附屬結構也受到損害。除了長灘，南加州其他沿海地區，同樣受到強浪及海岸侵蝕影響，當海浪越過岸邊防護設施，海水可能迅速湧入低窪街道及住宅區，加上潮汐變化，進一步提高沿海淹水與建築受損的風險。儘管瑞秋已逐漸減弱，但風暴消散並不代表危險立即解除，已受損的房屋結構、後續可能出現的強浪，都持續威脅當地居民。這次事件再次凸顯，沿海住宅面對極端海象時的脆弱性，長灘沿岸的實際損失及後續修復情況，仍有待當地進一步調查與公布。