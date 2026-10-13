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紐約尼克與當家球星唐斯（Karl-Anthony Towns）、哈特（Josh Hart）的續約談判暫時喊卡，球團決定將所有合約討論延後到賽季後半段，引發外界關注。不過，曾效力尼克的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）表態力挺球團操作，認為暫停談判是明智選擇，當務之急應該是專注衛冕。尼克上季奪下總冠軍後，新球季目標自然是挑戰衛冕，但球隊內部仍有合約問題待解。唐斯與哈特原本都具備提前續約資格，其中唐斯有資格簽下一份4年總值超過2.76億美元的大型延長合約。不過，雙方談判遲遲未取得共識。尼克日前宣布，將暫緩所有合約討論，直到賽季後半段才會重啟，把球隊注意力集中在新球季競爭。對此，唐斯坦言相當意外，直說這項消息「對我來說也是個新聞」；哈特態度相對平靜，但也承認，續約談判暫停可能替明年2月交易截止日前的局勢增添變數。安東尼接受《NBC Sports》訪問時表示，他不認為目前的僵局需要過度擔心。他指出，球隊剛拿下總冠軍，現在本該是開心時刻，但職業運動的現實就是，慶祝過後很快就得回到合約與陣容操作等生意層面。安東尼說：「我認為現在是快樂的時光，但事情變化太快了。你才剛慶祝完總冠軍，接著就得回到現實，生意還是得繼續運作。」他也認為，尼克選擇暫停續約談判是正確做法，「我認為他們暫停對話是個關鍵的一步，把這些事先擱置，等到球季結束後再來處理。」安東尼與尼克管理層也有特殊連結。2011年他被交易至紐約時，當時的經紀人正是現任尼克總裁羅斯（Leon Rose）。因此，安東尼相信球員與球團最終仍能以互相尊重的方式處理分歧。他表示，無論接下來會發生什麼，終究都會發生，但現階段球隊必須把重點放在球場上，「讓最重要的事保持最重要，那就是籃球。」尼克目前最現實的挑戰，是如何在合約不確定性存在的情況下維持衛冕戰力與休息室穩定。唐斯是球隊核心之一，哈特也是重要輪替與精神領袖，兩人的合約狀況勢必會持續受到關注。不過，安東尼認為，衛冕軍最該做的是先把場外問題放在一旁，「讓我們去挑戰衛冕吧！而且我相信雙方都能理解這一點。」