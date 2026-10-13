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巴拉圭部長不甩制裁：早在意料之中

貝里斯譴責中國施壓 重申堅守台灣邦交

中國警告台灣邦交國 制裁實際影響恐有限

中國外交部12日宣布制裁台灣友邦巴拉圭與貝里斯的兩名部長級官員，祭出凍結在中國境內資產、禁止交易及入境等措施，試圖對兩國持續與台灣維持外交關係施壓。不過，巴拉圭與貝里斯隨即強硬回應，強調不會因此改變對台政策，雙邊合作也將持續推進。綜合《法新社》等外媒報導，中國外交部12日發布兩份制裁聲明，點名巴拉圭資通訊科技部長比亞德（Gustavo Villate）及貝里斯外交暨外貿部長馮賽卡（Francis Fonseca），指控兩人支持與台灣維持邦交、損害中國核心利益。北京宣布依據《反外國制裁法》，凍結兩人在中國境內的動產、不動產及其他財產，禁止中國境內組織與個人和他們進行交易合作，同時不予核發簽證，禁止入境中國、香港及澳門。面對中國制裁，比亞德12日接受當地媒體訪問時表示，相關決定早在預料之中，因為巴拉圭與台灣正積極推動多項大型合作計畫，包括資料中心及人工智慧（AI）相關建設。他強調，自己對制裁並不擔憂，「我們很冷靜」，未來不僅會持續推動雙邊合作，甚至將更加積極。近年台灣與巴拉圭持續深化科技合作，雙方今年5月簽署AI算力中心合作備忘錄，希望運用台灣的科技優勢，協助巴拉圭發展數位產業。比亞德也是相關計畫的重要推動者。貝里斯外交部也發表聲明譴責北京的制裁決定，強調相關措施不會改變貝里斯的外交政策，也無法阻止政府履行職責。貝里斯重申，將繼續與台灣維持正式外交關係，不會因中國施壓而改變立場。遭制裁的馮賽卡長期支持台灣國際參與，今年9月底才與到訪的台灣外交部長林佳龍會面，雙方並簽署外交人員訓練與交流合作協定，持續深化外交合作。中國外交部發言人毛寧12日在例行記者會上，指控兩國官員訪問台灣、接待台灣政治人物，並散播涉及中國網路攻擊的不實資訊，宣稱相關行為干涉中國內政。毛寧更警告其他與台灣維持邦交的國家，不要被所謂「台獨分裂勢力」利用，否則將錯失發展機會。不過，《法新社》分析指出，由於台灣邦交國高階官員通常不會前往中國，因此此次制裁的象徵意義可能大於實際影響。台灣目前共有12個邦交國，巴拉圭與貝里斯均位於中南美洲及加勒比海地區，也是長期支持台灣國際參與的重要友邦。