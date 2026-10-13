星巴克客製化收費新制12日上路，少冰、去冰後若要求補滿容量，須加收15元。不少人實際點餐後，發現特大杯飲料去冰不補滿竟只剩約半杯，引發抱怨。面對新規定，有網友另闢蹊徑，先點熱抹茶那提，再向店員索取一整杯冰塊，將熱飲倒入冰塊杯中製成冰飲，直接一杯免費放大變3杯，實測影片吸引約7萬人按讚。不過，前星巴克員工也提醒，熱飲與冰飲的製作方式不同，這樣做可能讓飲品變淡，未必能達到原本的風味。
星巴克去冰只剩半杯！網友曝1招破解 7.3萬人按讚
星巴克客製化收費調整後，去冰、少冰的飲品若要補滿容量，必須加收15元。一名熟客在新制實施首日到門市購買特大杯咖啡，選擇去冰但沒有加價補滿，拿到飲料後發現容量明顯減少，忍不住質疑：「星巴克確定要這樣對主顧客嗎？」貼文發布不到一天便累積超過8.1萬人按讚。
針對去冰後容量減少的問題，有網友想到另一種做法，就是先點熱飲，再另外索取一杯冰塊，回頭自行調製成冰飲。為了驗證可行性，原PO特地拍下實測影片，先購買一杯熱醇濃抹茶那堤，再拿來一整杯冰塊，接著將熱飲倒入杯中。
不過，也有人示警，未來星巴克可能連冰塊都要收錢，「下次改版：冰塊杯50」、「留友看，未來星巴克冰塊要加錢的起始點」、「千萬別讓雪玲兔看到這篇啊」。
熱的星巴克加冰塊味道可能變淡！一票人示警：味道會變怪
對於熱飲加冰的方式，一名曾任職星巴克店員的網友坦言，熱飲與冰飲使用的牛奶量可能差不多，熱飲在製作過程中經過蒸氣加熱、打發後會產生奶泡，讓飲品視覺上看起來比較滿，但不代表實際液體量增加。
此外，熱抹茶那堤加入冰塊後，未必能立刻變成足夠冰涼的飲品，可能只會變成溫飲，除非一直不斷去要冰塊，還有可能改變濃度，讓原本的茶味與奶香變淡，「熱的你放一個下午不要動，你會發現一樣剩半杯」、「熱的裡面已經加熱水了又加冰塊，溶化了之後等於補水，味道絕對變很怪」。
有店員建議，若買特大杯不想花15元補滿飲料，其實可以選擇點中杯或大杯，因為特大杯本來就會比較多冰塊，而大杯和特大杯的份量實際差距不到一口，配方也差不多，可以直接點大杯比較划算。
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星巴克客製化收費調整後，去冰、少冰的飲品若要補滿容量，必須加收15元。一名熟客在新制實施首日到門市購買特大杯咖啡，選擇去冰但沒有加價補滿，拿到飲料後發現容量明顯減少，忍不住質疑：「星巴克確定要這樣對主顧客嗎？」貼文發布不到一天便累積超過8.1萬人按讚。
針對去冰後容量減少的問題，有網友想到另一種做法，就是先點熱飲，再另外索取一杯冰塊，回頭自行調製成冰飲。為了驗證可行性，原PO特地拍下實測影片，先購買一杯熱醇濃抹茶那堤，再拿來一整杯冰塊，接著將熱飲倒入杯中。
不過，也有人示警，未來星巴克可能連冰塊都要收錢，「下次改版：冰塊杯50」、「留友看，未來星巴克冰塊要加錢的起始點」、「千萬別讓雪玲兔看到這篇啊」。
熱的星巴克加冰塊味道可能變淡！一票人示警：味道會變怪
對於熱飲加冰的方式，一名曾任職星巴克店員的網友坦言，熱飲與冰飲使用的牛奶量可能差不多，熱飲在製作過程中經過蒸氣加熱、打發後會產生奶泡，讓飲品視覺上看起來比較滿，但不代表實際液體量增加。
此外，熱抹茶那堤加入冰塊後，未必能立刻變成足夠冰涼的飲品，可能只會變成溫飲，除非一直不斷去要冰塊，還有可能改變濃度，讓原本的茶味與奶香變淡，「熱的你放一個下午不要動，你會發現一樣剩半杯」、「熱的裡面已經加熱水了又加冰塊，溶化了之後等於補水，味道絕對變很怪」。
有店員建議，若買特大杯不想花15元補滿飲料，其實可以選擇點中杯或大杯，因為特大杯本來就會比較多冰塊，而大杯和特大杯的份量實際差距不到一口，配方也差不多，可以直接點大杯比較划算。