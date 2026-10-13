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西蒙斯是2016年選秀狀元 去年轉戰釣魚聯盟、還奪生涯首冠

休息1年獲國王正式合約 還將空降開幕戰先發

根據《Yahoo》資深媒體人Marc Spears爆料，因為傷勢缺席1年、去年都在釣魚的昔日狀元郎西蒙斯（Ben Simmons），預計將直接空降沙加緬度國王先發陣容，與今年第7順位大物新秀阿庫夫（Darius Acuff Jr.）搭檔後場雙槍，迎戰10月22日與洛杉磯快艇的開幕戰。現年30歲的西蒙斯是2016年NBA選秀狀元，生涯首年因傷缺席，隔年回歸後奪下年度最佳新人，生涯13.1分、7.4籃板、7.2助攻與1.5抄截，三度入選明星賽、1次年度陣容、1次抄截王與2次防守陣容，但於2021年與老東家七六人出現嫌隙，2022年離隊前往籃網，身手嚴重退化，2024-25年球季在快艇出賽18場後就淡出NBA。西蒙斯雖然沒有宣布退休，但社群卻過著退休老將生活，上傳打高爾夫球、釣魚動態，甚至購入釣魚聯盟「Sport Fishing Championship（SFC）」南佛羅里達帆船隊，成為職業釣魚隊老闆，還在公開賽中豪抓9條大魚奪冠。儘管生活中沒有太多籃球動態，但實際上西蒙斯仍撥出時間訓練、維持體態，據傳紐約尼克、勇士與明尼蘇達灰狼皆有意網羅，最終他在今年9月選擇1年350萬美元的合約加盟國王。儘管1整年沒有正式比賽、都在船上與大魚拚搏，但西蒙斯回歸訓練營表現出出色競技狀態，前日還在熱身賽中上場，9分鐘內就攻下7分，讓國王教練、管理層都相當滿意，根據資深媒體人Marc Spears爆料，國王已經打算讓他開幕戰直接空降先發，與身材、防守不佳的阿庫夫搭檔後場，為球隊提供防守能量。事情傳開後立刻引發球迷討論，不少人感嘆有些球員拚一輩子也打不上先發，西蒙斯釣魚1年沒打球、回歸仍舊先發，「這就是天賦」、「有天賦就是任性」、「我大西帝回歸」