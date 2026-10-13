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波特蘭拓荒者在主場以119：66狂勝倫敦雄獅。本場比賽羅威輪休，楊瀚森擔綱第二中鋒替補上陣21分28秒，繳出13分4籃板4助攻的全面數據。他全場投籃8投6中，包含三分球1投1中，僅出現2次失誤且全場0犯規。上一季楊瀚森一大問題就是犯規太多，讓他無法穩定出賽，如果能夠改善，將有望獲得更多表現機會，因此這次熱身賽發揮也受到外國媒體肯定。拓荒者自媒體RIPCITYYYY直言：「兄弟，楊瀚森在場上看起來完全像換了一個人。」這句話道出了許多海外球迷的最直觀感受，相較於新秀賽季，楊瀚森在比賽氣質與動作流暢度上都有肉眼可見的提升。籃球分析媒體《Point Made Basketball》從技術層面指出，楊瀚森如今能穩定完成內外線結合的得分，這對他爭取穩定出場時間是極大的積極信號。此外，他作為策應點展現出極佳的球感，能與拓荒者機動性極強的後場搭檔打出優異配合，在體系中如魚得水。西班牙籃球博主甚至幽默評價：「真希望每天都能對上這樣的對手，那楊瀚森就能拿MVP了。」除了進攻端的內外兼修，楊瀚森本場比賽最大的進步在於防守端的犯規控制。在上一場對陣金州勇士的比賽中，他上場12分鐘貢獻6分4助攻2籃板，同樣是0犯規，進攻端的表現甚至優於先發中鋒克林根。連續2場比賽沒有犯規，證明他已經大幅改善過往容易陷入犯規麻煩的致命弱點。上賽季在前教練斯普利特執教下，楊瀚森常因犯規過多而無法獲得足夠的上場時間，最終失去展現才華的機會。如今犯規控制得當，讓他不再只是一名單純的護框內線，而能將影響力輻射至全場。楊瀚森的蛻變也獲得現任總教練諾里（Micah Nori）的高度認可。對陣勇士賽後，諾里就曾盛讚楊瀚森是球隊進攻戰術的優質核心，能做出許多明智決策；本場對戰倫敦雄獅，諾里直接將他的出賽時間拉長至近21分鐘，幾乎是前一場的兩倍，而楊瀚森也把握機會，多次與亨德森、西索科、克雷伊奇與波特等人完成精彩配合。賽後談及楊瀚森的表現，諾里給予極高評價：「整體而言，楊瀚森的戰術執行非常合理。他最擅長的就是作為策應軸心傳球，視野非常出色。你能看出他的手感很柔和，終結能力也很強，我對他的整體表現感到滿意，也非常欣賞他不斷進步的這種趨勢。」隨著犯規問題改善並獲得教練團實質的信任，楊瀚森新賽季極有機會擠進拓荒者的常規輪換陣容，繼續在NBA賽場書寫成長故事。