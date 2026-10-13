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盧秀燕提「落後20％逆轉勝」 何欣純：當成鼓勵與加持

台中市信賴台灣之友會今（12）日公布台中市長選情民調，民進黨參選人何欣純與國民黨參選人江啟臣的支持度差距縮小至1.9個百分點，引發藍白陣營質疑。台中市長盧秀燕更直言，「有些是把民調當作策略在打」。對此，何欣純今（13）日回應，盧秀燕昨天助選時曾提到自己2018年參選台中市長，儘管一度落後20個百分點，最後仍逆轉勝，兩人都是「開低走高」，她將盧的說法視為對自己的鼓勵與加持，相當感謝。盧秀燕昨天上午受訪時，針對台中市信賴台灣之友會公布的民調結果表示，「有些是把民調當作策略在打，我講這句話大家就聽懂了。」台中市議會國民黨團書記長李中也私下揶揄，該團體過去公布的台中市長民調，盧秀燕「都大輸10萬票以上」。何欣純今上午開記者會邀請對手江啟臣進行辯論，會後受訪時表示，她一貫的立場就是尊重任何民調，並將民調數據視為鞭策的力量，提醒自己繼續努力、向前衝。對於盧秀燕的質疑，她說「台灣人很常講一句話，當你一根手指指著其他人時，有四根手指是指向自己的。」她相信民調引發的各種討論，市民自有公斷。何欣純進一步指出，江啟臣昨晚舉行北區聯合問政說明會，盧秀燕助選時提到2018年挑戰時任市長林佳龍的選戰經驗，當時自己曾落後20個百分點，最後成功逆轉勝。盧秀燕當時表示，這樣的情況似乎與自己目前看到的選情差不多，都是「開低走高」。對於盧秀燕拿自身選戰經驗作比喻，何欣純表示，她將這番話當成是盧秀燕對自己的鼓勵與加持，並說「謝謝盧市長的祝福。」