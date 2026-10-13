Google發表全新Fitbit Edge手環，採輕薄設計，提供進階健康監測與AI智慧健身功能，同時支援心電圖（ECG）、心率與血氧監測，電池續航力最長可達7天，還能搭配iPhone使用。美國售價179.99美元，約台幣5766元，已開放預購，預計10月27日正式上市，至於台灣是否引進，Google 回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「目前沒有進一步消息。」
Fitbit Edge螢幕加大46%、重量僅17.7克
Google官方表示，Fitbit Edge定位介於Pixel Watch智慧手錶與無螢幕的Fitbit Air之間，希望讓使用者保有智慧手環輕巧、長續航的優點，同時也能直接透過螢幕查看健康數據與運動資訊。
外型方面，Fitbit Edge搭載1.34吋AMOLED彩色螢幕，顯示面積較過往Fitbit手環增加46%，即使在戶外陽光下也能清楚閱讀。機身採用再生鋁材質，厚度約11.5毫米，不含錶帶重量僅17.7克，並配置實體側邊按鍵，方便運動時操作。新款手環提供黑色、銀色、橄欖綠及金色等4種配色，搭配多款可替換錶帶。
心電圖、血氧都能測
健康監測是Fitbit Edge最大賣點之一，內建ECG心電圖感測功能，可透過手腕進行心律評估，另外也提供全天候心率追蹤、血氧飽和度（SpO2）、皮膚溫度變化及睡眠分析等功能。還加入Google Health Guardian健康監測功能，可分析血壓及胰島素阻抗的長期變化趨勢，並提供心率過高、過低等提醒
運動不用帶手機！GPS精準度提升40%
Google表示Fitbit Edge可直接啟動超過50種運動模式，包含跑步、騎車、皮拉提斯及高強度間歇訓練等，並透過智慧辨識技術，自動辨認最多100種運動活動，即使忘記手動開始記錄，也能留下運動數據，並內建GPS，定位追蹤準確度較前代提升最高40%，不必隨身攜帶手機，也能記錄戶外跑步與騎乘路線。手環還支援Google Maps、音樂播放控制，以及來電、訊息通知等日常功能。
續航最長7天！充電5分鐘可用一天、支援iPhone
續航力方面，Google宣稱Fitbit Edge充滿電後，最長可使用7天，並支援快速磁吸充電，電量不足時只要充電5分鐘，就能提供最長一天的使用時間，完整充電約需90分鐘，配置5ATM與IP68防水防塵等級。
對iPhone用戶來說，Fitbit Edge另一項優勢就是跨平台相容性，官方確認支援Android 11以上及iOS 16.4以上系統，使用時須搭配Google帳號與Google Health應用程式。
NBA球星柯瑞聯名版更有特色
售價部分，Fitbit Edge美國定價179.99美元（約新台幣5800元），另外還與NBA球星Stephen Curry合作推出聯名特別版，售價219.99美元（約新台幣7100元）。聯名版主打專屬籃球風格設計，採用暖麥色防潑水、排汗透氣錶帶，內側藏有柯瑞的球衣背號與專屬標籤，並搭載以籃球進攻計時器為靈感的「Shot Clock」限定錶面，融入柯瑞主場的代表性色彩元素。
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Google官方表示，Fitbit Edge定位介於Pixel Watch智慧手錶與無螢幕的Fitbit Air之間，希望讓使用者保有智慧手環輕巧、長續航的優點，同時也能直接透過螢幕查看健康數據與運動資訊。
外型方面，Fitbit Edge搭載1.34吋AMOLED彩色螢幕，顯示面積較過往Fitbit手環增加46%，即使在戶外陽光下也能清楚閱讀。機身採用再生鋁材質，厚度約11.5毫米，不含錶帶重量僅17.7克，並配置實體側邊按鍵，方便運動時操作。新款手環提供黑色、銀色、橄欖綠及金色等4種配色，搭配多款可替換錶帶。
健康監測是Fitbit Edge最大賣點之一，內建ECG心電圖感測功能，可透過手腕進行心律評估，另外也提供全天候心率追蹤、血氧飽和度（SpO2）、皮膚溫度變化及睡眠分析等功能。還加入Google Health Guardian健康監測功能，可分析血壓及胰島素阻抗的長期變化趨勢，並提供心率過高、過低等提醒
運動不用帶手機！GPS精準度提升40%
Google表示Fitbit Edge可直接啟動超過50種運動模式，包含跑步、騎車、皮拉提斯及高強度間歇訓練等，並透過智慧辨識技術，自動辨認最多100種運動活動，即使忘記手動開始記錄，也能留下運動數據，並內建GPS，定位追蹤準確度較前代提升最高40%，不必隨身攜帶手機，也能記錄戶外跑步與騎乘路線。手環還支援Google Maps、音樂播放控制，以及來電、訊息通知等日常功能。
續航最長7天！充電5分鐘可用一天、支援iPhone
續航力方面，Google宣稱Fitbit Edge充滿電後，最長可使用7天，並支援快速磁吸充電，電量不足時只要充電5分鐘，就能提供最長一天的使用時間，完整充電約需90分鐘，配置5ATM與IP68防水防塵等級。
對iPhone用戶來說，Fitbit Edge另一項優勢就是跨平台相容性，官方確認支援Android 11以上及iOS 16.4以上系統，使用時須搭配Google帳號與Google Health應用程式。
NBA球星柯瑞聯名版更有特色
售價部分，Fitbit Edge美國定價179.99美元（約新台幣5800元），另外還與NBA球星Stephen Curry合作推出聯名特別版，售價219.99美元（約新台幣7100元）。聯名版主打專屬籃球風格設計，採用暖麥色防潑水、排汗透氣錶帶，內側藏有柯瑞的球衣背號與專屬標籤，並搭載以籃球進攻計時器為靈感的「Shot Clock」限定錶面，融入柯瑞主場的代表性色彩元素。