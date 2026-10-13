我是廣告 請繼續往下閱讀

費城76人在NBA季前熱身賽以106：144慘敗波士頓塞爾提克，雖然此役詹姆斯（LeBron James）、恩比德（Joel Embiid）、布朗（Jaylen Brown）與波普（Kentavious Caldwell-Pope）等主力都未出賽，練兵意味濃厚，但38分差距仍讓球隊前場深度與禁區防守問題被放大。美媒也點名，若76人想補進具備外線能力與老將經驗的長人，前騎士冠軍成員勒夫（Kevin Love）可能成為值得觀察的選項。76人此役陣容並不完整，多名主力缺陣，讓總教練納斯（Nick Nurse）只能以輪替測試為主。不過即使是季前賽，球隊仍被塞爾提克全面壓制，尤其籃板與禁區對抗明顯落居下風。塞爾提克全場火力兇猛，普里查德（Payton Pritchard）攻下25分，塔圖姆（Jayson Tatum）也拿下23分，幫助波士頓一路擴大領先。76人雖有年輕球員打出亮點，但整體防守輪轉、籃板保護與替補內線深度，仍是賽後被放大檢視的問題。在76人前場人手吃緊情況下，迪恩韋德（Dean Wade）的角色也受到關注。他具備防守多個位置的能力，能對位高大側翼與前鋒，也有機會在部分陣容中頂上小球中鋒。對納斯來說，韋德的價值在於不需要大量球權，卻能提供防守、外線空間與籃板拚搶。若76人新賽季希望讓詹姆斯、馬克西（Tyrese Maxey）與杰倫布朗保有突破空間，韋德這類能拉開場上配置的前場球員，會是輪替中很重要的功能牌。不過，若76人想增加更有經驗的長人，美媒《ClutchPoints》與相關報導先前曾提到，勒夫可能是值得關注的補強人選。勒夫過去曾在克里夫蘭騎士與詹姆斯聯手奪冠，兩人對彼此打法相當熟悉，不論是擋拆外拆、三分拉開空間，或是防守籃板後的長傳快攻，都不需要太多重新磨合。勒夫雖然年紀漸長，運動能力與防守機動性已不如巔峰期，但他的外線投射、籃板卡位、高位傳球與老將經驗，仍符合76人替補陣容需求。若以老將底薪或低成本方式補進，對接近薪資限制的76人來說，確實具備討論空間。需要注意的是，勒夫並不能完全解決76人的禁區防守問題。他並不是護框型中鋒，也無法長時間承擔換防壓力，若真的加盟，仍需要韋德、巴洛（Dominick Barlow）等機動型前場協助補防。