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中信兄弟苦戰4場勝出 挺進台灣大賽

味全龍、中信兄弟首度台灣大賽交鋒 味全龍有5場主場優勢

2026 CPBL中華電信台灣大賽將於10月17日熱血開打，由味全龍交戰中信兄弟，雙方將展開年度總冠軍爭奪戰。系列賽採七戰四勝制，兩隊將全力以赴，力拚象徵年度最高榮耀的冠軍金盃，為2026球季寫下最精彩的最終篇章，其中7場都在大巨蛋、也寫下中職史上首見紀錄，人氣球隊中信兄弟則有其中2場主場優勢。中華電信持續以行動支持台灣棒球發展，長期投入本土運動環境，與球迷一同見證台灣棒球的每個精彩時刻。今年中華電信再度冠名台灣大賽，連續6年陪伴中華職棒迎接年度冠軍爭霸，邀請全台球迷一同聚焦年度最終戰場，無論親臨球場或透過轉播觀賽，都能為熱愛的球隊喝采，共同見證年度總冠軍的誕生。季後挑戰賽戰況激烈，中信兄弟在系列賽首戰搶下勝利後，雖遭統一7-ELEVEN獅連續拿下兩勝，但黃衫軍展現永不放棄的拚戰精神，在關鍵戰役成功搶勝，順利挺進台灣大賽。台灣大賽將迎來歷史性對決，味全龍與中信兄弟首度於台灣大賽正面交鋒。全年勝率排名第一的味全龍握有五場主場優勢，所有主場賽事均安排於臺北大巨蛋舉行；中信兄弟的兩場主場賽事同樣選在臺北大巨蛋進行，讓今年台灣大賽成為史上首度全系列賽事皆於臺北大巨蛋舉行的總冠軍戰，勢必為球迷帶來更加精彩的觀賽體驗。2026 CPBL中華電信台灣大賽即將熱血開戰，邀請全台球迷一起加入冠軍爭霸戰，進場為支持的球隊與選手熱情應援，感受台灣棒球最精彩的競爭魅力；球迷朋友也可透過中華電信MOD、Hami Video CPBLTV收看賽事轉播，無論身在何處，都能共享台灣棒球的熱血時刻！