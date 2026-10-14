小孟老師分析今（14）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：職等獲得提升
感情：有心動的感覺
財運：股票族易獲利
牡羊幸運色：紫色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
金牛座：
工作：取得小道消息
感情：療癒幸福感情
財運：做好投資計劃
金牛幸運色：卡其色
貴人：水瓶
小人：金牛
雙子座：
工作：升官加薪機會
感情：與異性多聊天
財運：投資瞄準時機
雙子幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：牡羊
巨蟹座：
工作：獲得技術支援
感情：伴侶更加支持
財運：舊識提供協助
巨蟹幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：獅子
獅子座：
工作：得到機密商機
感情：燦爛甜美笑容
財運：投資不必執著
獅子幸運色：大紅色
貴人：射手
小人：水瓶
處女座：
工作：自我技術提升
感情：戀情進展順利
財運：獲得意外之財
處女幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：天蠍
天秤座：
工作：說好話得人緣
感情：愛情甜蜜快樂
財運：看看投資筆記
天秤幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：天秤
天蠍座：
工作：決策很有魄力
感情：愛情際遇頗好
財運：留意財經消息
天蠍幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：處女
射手座：
工作：工作實力提升
感情：多點甜言蜜語
財運：多閱讀有收穫
射手幸運色：橘色
貴人：處女
小人：雙魚
魔羯座：
工作：待人合情合理
感情：微笑待人友善
財運：發現投資方向
魔羯幸運色：淡藍色
貴人：雙魚
小人：射手
水瓶座：
工作：開通事業版圖
感情：激情保持長久
財運：求財積極進取
水瓶幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：雙子
雙魚座：
工作：上班心情愉快
感情：愛情機會很多
財運：投資思路清晰
雙魚幸運色：黑色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
工作：職等獲得提升
感情：有心動的感覺
財運：股票族易獲利
牡羊幸運色：紫色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
金牛座：
工作：取得小道消息
感情：療癒幸福感情
財運：做好投資計劃
金牛幸運色：卡其色
貴人：水瓶
小人：金牛
雙子座：
工作：升官加薪機會
感情：與異性多聊天
財運：投資瞄準時機
雙子幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：牡羊
巨蟹座：
工作：獲得技術支援
感情：伴侶更加支持
財運：舊識提供協助
巨蟹幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：獅子
獅子座：
工作：得到機密商機
感情：燦爛甜美笑容
財運：投資不必執著
獅子幸運色：大紅色
貴人：射手
小人：水瓶
處女座：
工作：自我技術提升
感情：戀情進展順利
財運：獲得意外之財
處女幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：天蠍
天秤座：
工作：說好話得人緣
感情：愛情甜蜜快樂
財運：看看投資筆記
天秤幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：天秤
天蠍座：
工作：決策很有魄力
感情：愛情際遇頗好
財運：留意財經消息
天蠍幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：處女
射手座：
工作：工作實力提升
感情：多點甜言蜜語
財運：多閱讀有收穫
射手幸運色：橘色
貴人：處女
小人：雙魚
魔羯座：
工作：待人合情合理
感情：微笑待人友善
財運：發現投資方向
魔羯幸運色：淡藍色
貴人：雙魚
小人：射手
水瓶座：
工作：開通事業版圖
感情：激情保持長久
財運：求財積極進取
水瓶幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：雙子
雙魚座：
工作：上班心情愉快
感情：愛情機會很多
財運：投資思路清晰
雙魚幸運色：黑色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。