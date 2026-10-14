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小孟老師分析今（14）日十二星座運勢。牡羊座：工作：職等獲得提升感情：有心動的感覺財運：股票族易獲利牡羊幸運色：紫色貴人：巨蟹小人：魔羯金牛座：工作：取得小道消息感情：療癒幸福感情財運：做好投資計劃金牛幸運色：卡其色貴人：水瓶小人：金牛雙子座：工作：升官加薪機會感情：與異性多聊天財運：投資瞄準時機雙子幸運色：卡其色貴人：金牛小人：牡羊巨蟹座：工作：獲得技術支援感情：伴侶更加支持財運：舊識提供協助巨蟹幸運色：橘色貴人：牡羊小人：獅子獅子座：工作：得到機密商機感情：燦爛甜美笑容財運：投資不必執著獅子幸運色：大紅色貴人：射手小人：水瓶處女座：工作：自我技術提升感情：戀情進展順利財運：獲得意外之財處女幸運色：粉紅色貴人：獅子小人：天蠍天秤座：工作：說好話得人緣感情：愛情甜蜜快樂財運：看看投資筆記天秤幸運色：橘色貴人：雙子小人：天秤天蠍座：工作：決策很有魄力感情：愛情際遇頗好財運：留意財經消息天蠍幸運色：玫瑰色貴人：魔羯小人：處女射手座：工作：工作實力提升感情：多點甜言蜜語財運：多閱讀有收穫射手幸運色：橘色貴人：處女小人：雙魚魔羯座：工作：待人合情合理感情：微笑待人友善財運：發現投資方向魔羯幸運色：淡藍色貴人：雙魚小人：射手水瓶座：工作：開通事業版圖感情：激情保持長久財運：求財積極進取水瓶幸運色：黃色貴人：天秤小人：雙子雙魚座：工作：上班心情愉快感情：愛情機會很多財運：投資思路清晰雙魚幸運色：黑色貴人：天蠍小人：巨蟹