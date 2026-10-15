小孟老師分析今（14）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：領導有方合理
感情：戀愛積極進取
財運：實現投資目標
牡羊幸運色：大紅色
貴人：魔羯
小人：牡羊
金牛座：
工作：眼光精準明確
感情：約會盡興快樂
財運：投資理財機靈
金牛幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：天蠍
雙子座：
工作：職場表現良好
感情：特別感情體驗
財運：了解股票行情
雙子幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：射手
巨蟹座：
工作：工作愉快順利
感情：良好人際關係
財運：投資的幸運日
巨蟹幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：處女
獅子座：
工作：助力多人氣旺
感情：接觸曖昧對象
財運：易獲不錯商機
獅子幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛
處女座：
工作：穩定中有進步
感情：誠意感動異性
財運：進帳切勿張揚
處女幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：雙魚
天秤座：
工作：進度明顯快速
感情：易遇不同異性
財運：投資等待時機
天秤幸運色：綠色
貴人：處女
小人：巨蟹
天蠍座：
工作：做好事有貴人
感情：異性緣超級好
財運：財源旺宜謹慎
天蠍幸運色：白色
貴人：金牛
小人：水瓶
射手座：
工作：細心工作規劃
感情：約會增進感情
財運：財務利潤敏銳
射手幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：雙子
魔羯座：
工作：正確合理判斷
感情：感情冷靜穩定
財運：大膽開發財路
魔羯幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：獅子
水瓶座：
工作：效率增加很多
感情：增添了新鮮感
財運：重點開源節流
水瓶幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：天秤
雙魚座：
工作：與人溝通良好
感情：約會進展順利
財運：注意投資行情
雙魚幸運色：卡其色
貴人：雙魚
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：領導有方合理
感情：戀愛積極進取
財運：實現投資目標
牡羊幸運色：大紅色
貴人：魔羯
小人：牡羊
金牛座：
工作：眼光精準明確
感情：約會盡興快樂
財運：投資理財機靈
金牛幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：天蠍
雙子座：
工作：職場表現良好
感情：特別感情體驗
財運：了解股票行情
雙子幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：射手
巨蟹座：
工作：工作愉快順利
感情：良好人際關係
財運：投資的幸運日
巨蟹幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：處女
獅子座：
工作：助力多人氣旺
感情：接觸曖昧對象
財運：易獲不錯商機
獅子幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛
處女座：
工作：穩定中有進步
感情：誠意感動異性
財運：進帳切勿張揚
處女幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：雙魚
天秤座：
工作：進度明顯快速
感情：易遇不同異性
財運：投資等待時機
天秤幸運色：綠色
貴人：處女
小人：巨蟹
天蠍座：
工作：做好事有貴人
感情：異性緣超級好
財運：財源旺宜謹慎
天蠍幸運色：白色
貴人：金牛
小人：水瓶
射手座：
工作：細心工作規劃
感情：約會增進感情
財運：財務利潤敏銳
射手幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：雙子
魔羯座：
工作：正確合理判斷
感情：感情冷靜穩定
財運：大膽開發財路
魔羯幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：獅子
水瓶座：
工作：效率增加很多
感情：增添了新鮮感
財運：重點開源節流
水瓶幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：天秤
雙魚座：
工作：與人溝通良好
感情：約會進展順利
財運：注意投資行情
雙魚幸運色：卡其色
貴人：雙魚
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。