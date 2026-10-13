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深受極端氣候所苦 高屏3天降下2000毫米雨量

▲林元鵬說，希望未來2、3年內可以把剩餘5條完成，更希望針對產業園區、重要都市，都可以有雙水源系統。（圖／記者鍾泓良攝影）

多元治水、供水 珍珠串計畫目標3年內完成

面對極端氣候所帶來的強降雨及乾旱，台灣如何在供水及防洪取得平衡一直都是重要課題。經濟部水利署今（13）日舉辦台灣國際水週的水利國際論壇，水利署長林元鵬表示，將在未來3年內完成剩餘5條輸水聯防的「珍珠串計畫」。水利署今日舉辦台灣國際水週的水利國際論壇及水領袖論壇，邀請英國、加拿大、法國、德國、以色列及泰國等國專家來交流，透過水領袖峰會，不僅是單向引進國際經驗，而是讓全球經驗與台灣實務相互對照。經濟部次長賴建信表示，自己長年在水資源管理上服務，理解一定要找到謙卑方式來面對大自然挑戰，也就是仰賴科學基礎，這必須要集結來自各界專業來支援政府及社會，這個論壇更是一個交流平台，讓各方可以交換意見。林元鵬接著致詞表示，台灣在氣候變遷調適非常多年，但老天給予考驗仍非常大，近年全球都面臨旱災、水災及森林火災等挑戰，舉例像是今年8月西南氣流，就在高雄及屏東3天降下近2000毫米雨量，這相當於台灣平均降雨量的7成，顯示所帶來挑戰有多大，也必須要準備更好的解方。今年論壇將聚焦在流域整體推動、引進智慧治理、供水韌性及多元治水，林元鵬表示，過去水治理分散在各個機關，包括農業部管理上游林業水土保持，下游還有都市計畫排水及汙水管理，因此2年前由行政院作為行政主導機關來推動整合。其次，水資源管理也導入新科技，如AI提升運算速度，現在對於旱災、水災都可以透過氣象條件來更快速、準確來判斷，做到災前30分鐘就可以提前布局抽水機，也能運用在地震後的設施檢驗；另外，無人機也可以投入水庫營運巡查工作。而在供水方面，政府過去30、40年蓋很多水庫，但是考量到供水韌性，也進一步推動人工湖、伏流水、科技造水等，也將漏水率已經降至1成，減少浪費。而政府長期推動的珍珠串計畫如今已經完成11條，想像台灣水資源可以像是一條項鍊一樣把台灣串在一起，也希望未來2、3年內可以把剩餘5條完成，更希望針對產業園區、重要都市，都可以有雙水源系統。另外，他表示，台灣有95座水庫，過去都受到泥沙淤積所苦，近年透過水庫改造、排砂隧道及抽泥等，讓水庫每年排出去的砂比進來的砂還多，讓水庫的庫容能夠永續，「這是我們值得驕傲的事情。」最後在治水方面，他提到，治水是上中下游一連串工作，水利署不僅要蓋堤防，更要設法讓水可以延緩到河川，因此設計許多滯洪池及調控設施，針對易積淹水地區加強防範，更要兼顧環境美觀，確保河川不僅不會造成淹水，也要保留河岸親水性及美觀等，希望所有的工程不要只有像是混凝土結構物。