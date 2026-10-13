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▲魏嘉瑩（左一）替台灣虎航打造主題曲，第二次造訪鳥取，依舊對砂丘的自然美景念念不忘。（圖／相信音樂提供）

歌手魏嘉瑩為台灣虎航量身打造主題曲〈快出來玩〉，近日與百萬 YouTuber「那個女生 Kiki」、「一隻阿圓」以及美食創作者「豆比登」一同暢遊日本鳥取。一行人直奔砂丘拍攝，沒想到因天色昏暗，魏嘉瑩一度在廣闊的砂丘中失去方向，幸好當時有豆比登留在入口處，貼心地用手機燈光跨越黑暗指引大家。以前總是等著朋友揪出遊的魏嘉瑩，這次與Kiki、一隻阿圓以及豆比登一同前往日本鳥取，第二次造訪鳥取的她，依舊對砂丘的自然美景念念不忘。魏嘉瑩忍不住讚嘆：「砂丘真的非常漂亮！當你站在俗稱『馬背』的砂丘稜線上，眼前的景色美到讓人忘我，一邊是海，一邊是沙漠的景象，是很值得一看的。」不過，由於他們抵達時接近黃昏，回程時天色早已全黑，魏嘉瑩一度在廣闊的砂丘中失去方向，幸好當時有豆比登留在入口處，貼心地用手機燈光跨越黑暗指引大家。魏嘉瑩感動地形容：「他就像燈塔一樣，在黑夜裡為我們指引了一盞明燈！」除了經典的砂丘風光，魏嘉瑩這次還意外挖掘了鳥取的「秘密基地」，在公路上抬頭看見滿天星星，讓她直呼：「美到不可思議。」此外，魏嘉瑩還與好友們一起逛了熱鬧的漁市場、品嚐了非常道地的在地咖哩飯，在四處閒晃的過程中，他們還偶然發現了幾間二手店，裡面應有盡有，讓平常不愛逛二手店的魏嘉瑩也驚呼連連，甚至看到小時候最愛的「Game Boy」掌上型遊戲機，無數童年回憶頓時湧上心頭，讓她滿載而歸，帶回了許多珍貴的紀念品。