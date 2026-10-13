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蘇巧慧超車李四川 土樹三鶯本命區拿過半

6.3％小草倒戈蘇巧慧 李四川掉9.3%

信民協會與民調專家戴立安合作，今（13）日公布新北市長最新民調，結果顯示民進黨參選人蘇巧慧支持度以43.1%領先李四川30.0%，蘇巧慧相較8月增加7.9百分點，李四川則是減少4.7百分點，此外經比對後發現，有6.3％小草倒戈改挺蘇巧慧，而李四川流失9.3%民眾黨支持者。信民協會表示，這是洋流效應後對新北市民首次調查，本次調查可見有43.1%表示會投給蘇巧慧，比8月下旬增加7.9個百分點，有30.0%投給國民黨李四川，比8月下旬減少4.7個百分點，1.5%會投給無黨籍蘇輝湟，表示不投票或投廢票的有9.5%，未明確回答有15.8%。本調查經交叉分析新北市議員選舉第8與11選區（含土樹三鶯與汐金萬等區）、 或30至39歲與60至69歲、或國中學歷等群民眾超過半數會投蘇巧慧，僅市議員選舉第 7與9選區（含永和與新店等區）4成表態投給李四川而相對較高。就新北市民政治立場而言，泛藍與泛綠民眾明顯各自歸隊各有9成支持其參選人，民眾黨支持者中64.9%會投李四川、13.4%投蘇巧慧，中立民眾則 23.7%投蘇巧慧、15.8% 投李四川、21.3%不投票或廢票、35.9%未明確回答。另值得注意是表示一定會去投票的民眾中 55.1%會投給蘇巧慧、35.9%投給李四川。相較於8月民調結果，民眾黨支持者中，蘇巧慧從7.1％增加6.3百分點變為13.4%，反觀李四川從74.2%減少9.3個百分點變為64.9%。信民協會說明，這項民調委由戴立安負責問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行電訪，從10月6日進行到10月8日，調查對象為設籍於新北市且年滿20歲之民眾，成功完訪1073人（住宅電話750人、行動電話323人），抽樣誤差最大值為±3.0%。