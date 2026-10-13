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賽事 客隊 比分 主隊 系列賽戰況 NLCS G2 洛杉磯道奇（LAD） 4：7 密爾瓦基釀酒人（MIL） 釀酒人 2：0 領先 ALCS G1 克里夫蘭守護者（CLE） 7：3 坦帕灣光芒（TB） 守護者 1：0 領先

美國職棒大聯盟（MLB）聯盟冠軍賽今（13）日持續進行，國聯冠軍賽第2戰上演激烈拉鋸，密爾瓦基釀酒人三度落後、三度追平，並在8局下灌進3分大局，終場以7：4擊敗洛杉磯道奇，系列賽取得2勝0敗領先，距離隊史自1982年後首度闖進世界大賽只差2勝。美聯冠軍賽方面，坦帕灣光芒則在主場以3：7不敵克里夫蘭守護者，系列賽首戰失利。美聯冠軍賽首戰，守護者作客挑戰例行賽美聯龍頭光芒。光芒首局就靠著卡米內羅（Junior Caminero）上壘後，德盧卡（Jonny DeLuca）適時安打先馳得點，早早取得領先；不過守護者沒有被主場氣勢壓住，靠著年輕打者德勞特（Chase DeLauter）與捕手貝利（Patrick Bailey）先後開轟追分，逐步收復失土。光芒先發瑞斯穆森（Drew Rasmussen）主投6局，被敲8支安打失2分，另有7次三振，整體內容不差，但守護者打線在關鍵時刻掌握長打機會。守護者中心打線也有穩定輸出，拉米瑞茲（José Ramírez）單場敲出2支安打，德勞特則繳出單場2安、包含1轟的表現，成為守護者攻勢最重要引信。守護者今年季後賽一路展現韌性，分區系列賽面對白襪一度陷入0勝2敗落後，仍連贏3場完成逆轉，如今進入美聯冠軍賽又先在客場擊敗光芒，系列賽取得1勝0敗領先。光芒雖然前一輪橫掃洋基、休息時間充足，但首戰未能守住主場優勢，第2戰將面臨不能再讓系列賽被拉開的壓力。釀酒人此役展現強大韌性，雖然比賽前段多次落後，但每一次都能迅速回應。道奇先發山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）此戰狀態不理想，僅投2.2局就被敲出安打失3分退場，讓道奇投手調度提前進入牛棚消耗。釀酒人捕手康崔拉斯（William Contreras）成為全場最關鍵人物，他單場敲出3支安打、貢獻3分打點，包括5局下轟出追平全壘打，6局下再敲超前安打，幫助釀酒人不斷把比賽拉回自己節奏。葉立奇（Christian Yelich）也補上2分打點，釀酒人全場敲出12支安打，火力明顯壓過道奇。此戰真正分水嶺出現在8局下，釀酒人在4：4平手局面展開攻勢，靠著安打、保送與關鍵串聯一口氣攻下3分，將比分拉開到7：4。這個半局不只改變比賽，也讓道奇反撲氣勢徹底被壓下。更致命的是，釀酒人牛棚完全封鎖道奇打線。先發韓德森（Logan Henderson）退場後，釀酒人後援群合計5局面對15名打者全數解決，沒有讓道奇再有任何上壘機會，並飆出7次三振。道奇雖然全場攻下4分，但後半段被徹底熄火，也讓衛冕軍在系列賽陷入0勝2敗劣勢。系列賽接下來將移師洛杉磯，道奇第3戰已沒有太多犯錯空間，預計將推出史奈爾（Blake Snell）先發，力拚在主場止敗。