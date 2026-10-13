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10月31日辯論卡關 蔣萬安質疑沈伯洋為車掃不願配合

鬆口第二、第三場辯論 蔣萬安：沒有第一場怎麼會有第二場？

面對沈伯洋辯論攻勢 蔣萬安：用四年政績爭取市民認同

台北市長選舉辯論卡關，TVBS與三立電視昨（12）日協商時提出10月31日舉辦首場辯論，但民進黨台北市長參選人沈伯洋陣營未當場同意。對此，台北市長蔣萬安今（13）日表示，10月31日是主辦單位提出的最早可舉辦日期，蔣營第一時間就同意，反倒是沈伯洋陣營無法當場決定，讓他質疑沈伯洋「只是把喊話要辯論當成一個議題，並不是真的要辯論」。至於是否願意加開第二、第三場辯論，蔣萬安也首度明確表態，後續場次都持開放態度，但強調「沒有第一場，怎麼會有第二場？」針對沈伯洋陣營傾向10月24日舉辦辯論，以及10月31日恐與同志大遊行、沈伯洋晚間車隊掃街行程衝突，蔣萬安表示，10月31日並非蔣營提出，而是TVBS與三立兩家主辦單位共同決定的時間。他反問，「所以沈委員他們是因為要車掃，所以不同意10月31號？所以是希望我們配合他的行程嗎？」蔣萬安指出，主辦單位在協商會議中已說明，由於籌辦辯論需要兩週時間，因此10月31日是最早能夠舉辦的日期。為了促成辯論，蔣營當下便爽快答應，即使原本已有行程，也願意設法調整。蔣萬安說，令人感到可惜且奇怪的是，沈伯洋陣營竟然無法當場同意，還表示必須帶回研究。他質疑，沈伯洋不是一直希望趕快辯論嗎？卻派出無法做決定的代表參與協商，導致日期及相關細節遲遲無法敲定，一天一天拖延下去。蔣萬安直言，「我覺得沈委員其實只是把喊話要辯論當成一個議題，並不是真的要辯論。」至於10月31日若舉辦辯論，是否影響出席同志大遊行，蔣萬安表示，過去三年他都有參加，今年也很願意參與。針對沈伯洋陣營希望增加辯論場次，以及蔣營代表羅智強先前表態不排除「一加一場」，是否與蔣萬安原先立場不同，蔣萬安強調，羅智強是他全權授權的協商代表，雙方立場完全一致。蔣萬安表示，TVBS與三立主辦的辯論，是雙方陣營共同同意、簽署一定會舉辦的場次，也是最早邀約並敲定的一場辯論。因此，當主辦單位提出10月31日的日期時，蔣營便立即同意，反倒是沈伯洋陣營派出的代表無法當場決定，讓他感到納悶。蔣萬安強調，「沒有第一場怎麼會有第二場？」應該先就首場辯論取得共識，等第一場順利舉辦後，再討論後續時間與場次安排。當媒體進一步追問，是否代表未來仍可能舉辦第二場、第三場辯論，蔣萬安則明確回答「對」，並強調只要雙方有誠意坐下來溝通、討論，對於增加場次都持開放態度。至於沈伯洋過去擅長辯論及議題攻防，是否已與團隊研擬應對策略，蔣萬安表示，自己會在辯論中好好向市民報告過去四年讓民眾有感的施政成果，同時清楚說明未來台北市的發展藍圖。蔣強調，將透過實際政績及未來城市規劃，爭取市民的認同。