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▲金容智演過《陽光先生》、《The King：永遠的君主》、《九尾狐傳》、《挑情醜聞》，是韓劇迷熟悉的臉孔。（圖／IG@demi_kimee）

金容智低調結婚 金高銀發IG大家才知道

金容智介紹 出道作《陽光先生》驚豔韓劇迷

因演出《陽光先生》、《The King：永遠的君主》、《九尾狐傳》、《挑情醜聞》等韓劇受到關注的35歲韓國女星金容智，竟然偷偷結婚了！她11日與圈外男友低調舉辦婚禮，事前不僅沒有公開戀情，連婚訊都保密到家，直到老同學金高銀、演員裴正南12日陸續在IG曬出婚禮照片，外界才驚覺她已經升格人妻，就連《九尾狐傳》男星金汎、李棟旭也現身婚禮，突如其來的喜訊讓不少韓劇迷又驚又喜。金容智11日在韓國舉行戶外婚禮，現場以傳統韓屋為背景，身穿露肩白紗的她，手捧鮮紅色新娘捧花，與新郎開心合影，臉上藏不住幸福笑容。不過，金容智對另一半的身分相當保護，目前僅知道新郎是圈外男性，姓名、職業等個人資料均未公開，甚至連交往多久都沒有對外透露，保密功夫做得相當徹底。這場婚禮之所以曝光，全因她的同學金高銀12日在IG公開婚禮照片，還特別標註金容智的帳號送上祝福；裴正南也曬出與新人合影的照片，開心寫下：「容智啊，恭喜妳結婚啦！」裴正南還貼心用表情符號遮住新郎的臉，避免圈外人身分曝光，而曾與金容智合作《九尾狐傳》的金汎、李棟旭，也被發現是婚禮座上賓。1991年出生的金容智今年35歲，2015年以廣告模特兒身分出道，2018年參演由李炳憲、金泰梨主演的《陽光先生》正式踏入戲劇圈，當時她飾演陪伴在柳演錫所飾演的「具東魅」身旁的日本占卜師「瑩」，由於角色無法開口說話，幾乎只能靠眼神與表情演戲，因此讓觀眾記住這張充滿辨識度的臉孔。此後，金容智陸續參演《Watcher》、《所有人的謊言》、《The King：永遠的君主》、《九尾狐傳》、《命定之人》、《九尾狐傳1938》等作品，近來也在韓劇《挑情醜聞》中亮相，持續累積戲劇作品。