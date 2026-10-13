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▲陳小紜剛出道時長相並不出眾。（圖／翻攝自微博）

▲陳小紜外型清秀，但沒有辨識度。（圖／翻攝自微博）

▲陳小紜靠整骨變成小V臉。（圖／翻攝自微博）

▲陳小紜出席活動被指臉部僵硬。（圖／翻攝自微博）

中國女星陳小紜以《如懿傳》惢心一角打響知名度，後來也有多部戲劇作品都受到好評，更參與過《浪姐2》錄製收穫不少粉絲，外型精緻的她，還有迪士尼在逃公主稱號，沒想到最近出席活動，卻發現她的臉變得不自然，蘋果肌過於澎潤，眼睛也一直呈現很驚訝的樣子，讓眾人驚呼真人版公主變塑膠芭比。然而陳小紜過去曾吐露自己做過10次面部整骨，才有現在的小V臉。陳小紜日前出席上海時裝周，無濾鏡照片在微博流傳，不少網友指她臉部僵硬、蘋果肌過於澎潤，表情也很緊繃，完全看不出當初宛如真人版迪士尼公主的美貌，事實上，陳小紜曾在節目中大方承認做過不下10次的面部整骨，過程非常痛，每次都是邊哭邊做，但真的很有效，臉確實小了一圈。回顧陳小紜剛出道時，臉型偏方，顴骨也很突出，雖然漂亮但不出眾，為了在演藝圈殺出重圍，才狠下心整骨，果然戲劇邀約不斷。但也有網友認為，陳小紜原本就很漂亮，不需要再做醫美填充、「本來就好看也要整嗎」、「變了樣子都認不出來」、「整容還是適度的好」。