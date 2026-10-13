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Uber 今（13）日宣布，鍾志霆（Estyn Chung）正式出任 Uber 台灣、香港及澳門總經理，帶領三地團隊持續深化在地布局與合作夥伴關係，拓展更多元的移動選擇，為不同城市與乘客帶來便利、可靠的移動體驗。鍾志霆自 2019 年加入 Uber 並出任 Uber 香港區總經理，負責當地市場的策略、營運及團隊管理。在任期間，他帶領 Uber 持續深耕香港市場，推出香港 Uber Taxi，深化與在地計程車產業的合作，並透過科技與在地市場洞察，持續拓展多元的城市移動選擇。期間亦推動 Uber 與 HKTaxi App 的整合。澳門方面，亦在他的領導下，增設港澳跨境專車以及澳門在地 Uber Taxi 乘車選項，讓出行更為便利。加入 Uber 前，鍾志霆曾於瑞銀（UBS）亞洲及澳洲投資銀行部門任職超過十年，其後，亦曾創辦職涯平台並擔任執行長。鍾志霆表示，台灣是 Uber 非常重要的市場，近期與台灣團隊交流，也讓我看見城市移動的更多可能。未來，我期待持續傾聽乘客、合作車隊及駕駛的聲音，同時以乘客與職業駕駛的安全為首要考量，透過 Uber 的科技，為台灣帶來更便利、可靠的移動體驗。Uber 亞太區總經理 Dominic Taylor 表示，鍾志霆過去成功帶領香港市場持續發展，讓 Uber 成為更多人日常移動的一部分，也進一步深化與在地計程車產業及合作夥伴的連結，並持續推動移動服務創新，「相信他也能將同樣的動能帶到台灣，持續深化 Uber 在台灣市場的布局，進一步鞏固台灣領先叫車平台的地位。」