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信民協會與民調專家戴立安合作，今（13）日公布新北市長最新民調，結果顯示民進黨參選人蘇巧慧支持度以43.1%領先李四川30.0%，蘇巧慧相較8月增加7.9百分點，李四川則是減少4.7百分點。對此蘇巧慧在民調公布前受訪被問及外傳是領先5到13%，回應表示，各家民調都會認真嚴肅參考，坦言最近所有民調確實都是領先，不過國民黨的民調還有不足，「所以我會努力到連國民黨的民調都領先！」最新民調顯示，蘇巧慧以43.1%超車李四川30.0%，在公布前受訪被問及外傳民調領先5到13%。蘇巧慧說，各家民調都會認真、嚴肅的參考，最近所有民調確實都是領先，不過國民黨民調還有不足，「所以我會努力到連國民黨的民調都領先，這是我們的目標」。蘇巧慧表示，這段過程中就是把握每一個跟市民交流的機會，像是昨天，就在淡江大學跟學生討論市政，像是今天還有兩場專訪直播，所以新時代的首長，競選方式就是把握任何一個跟市民交流的機會，現在如此，未來也一樣，希望大家一起討論新北政見願景，讓新北進入新時代。