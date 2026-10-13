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黃國昌專訪一通電話敲定 蔣萬安：幕僚依行程整體安排

上黃國昌、趙少康節目遭酸沒破圈 蔣萬安反問：三立也是同溫層？

台北市長蔣萬安近期敲定接受民眾黨主席黃國昌及資深媒體人趙少康專訪，卻遭外界質疑只願意上「同溫層」節目，甚至有媒體人批評此舉恐「飲鴆止渴」、拉高仇恨值。對此，蔣萬安今（13）日受訪時反問，「這一次辯論會主辦除了TVBS也有三立，所以三立也是我的同溫層？」至於外界質疑與黃國昌的專訪迅速敲定，其他節目卻遲遲排不出時間，蔣萬安則表示，所有邀訪都由團隊及幕僚依照整體行程規劃安排。黃國昌日前在媒體人王淺秋主持的廣播節目中透露，此次專訪是蔣萬安方面主動詢問，由台北市研考會主委殷瑋親自傳訊，黃國昌確認沒有問題後，雙方便立即安排時間，敲定週四進行專訪。王淺秋無奈表示，「他（蔣萬安）問我，問完之後也是等到現在還沒有確定，沒關係，我可以等」，引發外界關注蔣萬安安排不同節目專訪的標準。對此，蔣萬安回應，所有相關邀訪，團隊及幕僚都會依照相關行程規劃，進行整體考量與安排。針對蔣萬安接連安排黃國昌、趙少康等人的節目專訪，外界質疑仍停留在同溫層，無法達到「破圈」效果。蔣萬安則以即將舉辦的台北市長選舉電視辯論回應，反問「這一次辯論會主辦除了TVBS也有三立，所以三立也是我的同溫層？」至於資深媒體人黃光芹批評，蔣萬安接受黃國昌專訪恐怕是「飲鴆止渴」，甚至可能拉高仇恨值，蔣萬安則表示，自己與黃國昌已經認識很久，早在第一屆擔任立委時，兩人就是同事，當時也曾針對許多議題共同合作。蔣萬安指出，包括過去《勞動基準法》一例一休修法，兩人就曾並肩作戰。後來他進入台北市政府，不論是去年的反罷免、核三延役公投，以及今年的反毒議題，雙方也都有共同合作。蔣萬安強調，希望透過這次與黃國昌交換意見的機會，將雙方共同關心的議題，清楚向所有民眾說明與分享。