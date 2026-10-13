皮克敏手遊《Pikmin Bloom》宣布，下周二（10月20日）開始，遊戲內皮克敏與明信片持有上限將同步擴充至5000個，這也是繼5月將皮克敏上限提高至4500隻後，再度擴增500隻，不過，擴充儲存空間需到網路商店付費，玩家更期待的精華、花瓣上限，目前則尚未有調整消息。
《Pikmin Bloom》發布公告提及，10月20日開始，遊戲內的「皮克敏、明信片」的持有數量上限將擴充至5000個，「為了讓大家能收集更多皮克敏，以及與皮克敏一起創造的珍貴回憶，快來擴充你的儲存空間吧」。
皮克敏上限突破5000隻 今年第2次調整
《Pikmin Bloom》先前曾在5月20日，將皮克敏持有數量提高到4500個，近半年《Pikmin Bloom》不斷推出新版的「特殊飾品」、新種類飾品，以及搭配每月新的皮克敏成員和復刻內容，在玩家敲碗下，官方才又在短短5個月內，再次提高持有上限到5000個。
不過要注意的是，《Pikmin Bloom》基礎皮克敏持有量為300個，若想擴充，必須透過網路商店儲值購買，以「皮克敏收藏特殊包」能提供200個皮克敏攜帶空間，一包新台幣330元來看，要擴充到5000個，需要購買24包，總價為新台幣7920元，一次提供500個空間的「皮克敏收藏特殊包」，則是一包新台幣670元，需購買10包，總價為新台幣6700元。
明信片上限加碼5000張 精華、花瓣仍卡1200上限
至於皮克敏明信片，目前在網路商店販售的「明信片攜帶空間特殊包」，一包能提供500個空間，要價新台幣670元，以基礎空間400個來看，補滿5000個總共也要購買10包，總價為新台幣6700元。玩家也可視需求，在網路商店尋找其他組合包。
相較於皮克敏、明信片持有數量擴增，對玩家而言，更迫切的可能是「精華上限」以及「花瓣上限」，不過《Pikmin Bloom》官方暫時沒有公布提高上限消息。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》各元素上限
📌皮克敏上限：5000
📌明信片上限：5000
📌 精華上限：1200
📌花瓣上限：1200
📌花苗上限：200
📌好友上限：650
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《Pikmin Bloom》先前曾在5月20日，將皮克敏持有數量提高到4500個，近半年《Pikmin Bloom》不斷推出新版的「特殊飾品」、新種類飾品，以及搭配每月新的皮克敏成員和復刻內容，在玩家敲碗下，官方才又在短短5個月內，再次提高持有上限到5000個。
不過要注意的是，《Pikmin Bloom》基礎皮克敏持有量為300個，若想擴充，必須透過網路商店儲值購買，以「皮克敏收藏特殊包」能提供200個皮克敏攜帶空間，一包新台幣330元來看，要擴充到5000個，需要購買24包，總價為新台幣7920元，一次提供500個空間的「皮克敏收藏特殊包」，則是一包新台幣670元，需購買10包，總價為新台幣6700元。
至於皮克敏明信片，目前在網路商店販售的「明信片攜帶空間特殊包」，一包能提供500個空間，要價新台幣670元，以基礎空間400個來看，補滿5000個總共也要購買10包，總價為新台幣6700元。玩家也可視需求，在網路商店尋找其他組合包。
相較於皮克敏、明信片持有數量擴增，對玩家而言，更迫切的可能是「精華上限」以及「花瓣上限」，不過《Pikmin Bloom》官方暫時沒有公布提高上限消息。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》各元素上限
📌皮克敏上限：5000
📌明信片上限：5000
📌 精華上限：1200
📌花瓣上限：1200
📌花苗上限：200
📌好友上限：650