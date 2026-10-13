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資深藝人廖峻去年因腦溢血第三度中風，之後由兒子錦德與家人照顧、持續休養。錦德近日透過社群分享爸爸的側臉照，寫下「被這位老爺的側臉帥到」，流露對父親的疼愛。照片中廖峻戴著帽子與口罩，身上仍可見透明管線，讓外界再次關注他的復原狀況。錦德公開的照片中，廖峻穿著淺色外套，戴上灰色紋路帽子與淺藍色口罩，側身望向前方。錦德沒有長篇描述病況，而是用一句「被這位老爺的側臉帥到」，記錄眼中的爸爸。畫面也可見透明管線從耳側延伸至胸前。廖峻於2025年4月17日因腦溢血第三度中風，緊急送醫並住進加護病房。錦德同月23日報平安，表示父親已無生命危險、轉入普通病房，當時為了讓他好好休養，暫不開放探望。同年6月錦德曬出撫摸父親額頭的照片，寫下「老爸…Home sweet home」，證實已將爸爸接回家中照顧。他當時也透露廖峻有醒來、具有意識，至於詳細病況則未多談。廖峻住院期間，也爆出與女密友楊小姐之間的紛爭。雙方對照顧情況及財物保管有不同說法，錦德並就相關財物爭議提告，讓家務事進入司法程序。今年4月錦德在父親中風滿一年時發表長文，坦言照顧爸爸「不辛苦」，但面對各種指控與官司承受不少精神壓力。他也透露父親已能清楚表達想法，並表示：「他不只是廖峻，他是我獨一無二的爸爸，我希望他多留點時間陪陪真正的家人。」