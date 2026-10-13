我是廣告 請繼續往下閱讀

三場電視辯論邀約 何欣純：期待江啟臣盡快跟上

民進黨台中市長參選人何欣純今（13）日宣布，已同意並簽署5家媒體共同邀請的3場台中市長電視辯論會。何欣純表示，自己已做好準備，期待透過公開對話，清楚說明市政願景，接受全體市民檢驗。她也向競爭對手、國民黨參選人江啟臣喊話，盼對方盡快同意參與，強調辯論場次愈多愈好、討論議題愈廣愈好。江啟臣辦公室中午回應表示，對於參與電視辯論持正面、開放態度，也樂於透過公開對話接受市民檢驗。相關場次、時間及形式，將與主辦單位協調，確認後對外說明。江啟臣更在乎的是跟市民對話，今晚開始，將透過網路直播直接跟市民談政見聊台中。何欣純上午在記者會中表示，早在9月初辦理市長候選人登記時，她就在公辦電視政見發表會意願調查表中勾選「同意以辯論方式辦理」，希望把握每個機會向市民說明政策與城市藍圖。這次收到的3場辯論邀約，涵蓋單一媒體主辦及多家媒體共同舉辦，無論形式如何規劃、是否安排交叉詰問，她都尊重並樂於參與。何欣純指出，市長候選人應有清楚的態度與主張，讓市民了解未來將如何帶領台中，這才是負責任的態度。她強調，辯論的目的不是爭論誰輸誰贏，而是讓市民更清楚掌握候選人的政策方向與施政願景，進而做出對台中最好的選擇。因此，她主張議題不設限、時間愈快愈好、場次愈多愈好，也承諾將誠懇、負責任地向市民報告未來的市政藍圖。何欣純強調，自己已提出市政藍圖及多項政策政見，希望透過電視辯論完整呈現，讓市民看見她對台中未來的準備。她再次表示，自己已經準備好了，期待競爭對手儘快跟上，讓市民看見一場高水準、談理念、論政策的君子之爭，共同迎向新台中。何欣純競選總部補充，目前收到的3場電視辯論邀約，分別由中視與鏡電視合辦、三立與TVBS合辦，以及民視獨立舉辦，合計5家媒體參與。