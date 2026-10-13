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林俊憲酸只剩大巨蛋、鮮奶 蔣萬安：他要確定喔！

細數捷運、育兒政策 蔣萬安：中央也跟進

民進黨立委林俊憲日前酸台北市長蔣萬安，除了大巨蛋、生生喝鮮奶之外，沒有其他政績可以寫。對此，蔣萬安今（13）日出席南機場整宅單元四公辦都更案簽約典禮時反擊，「俊憲委員他要確定喔！」隨即細數都更、捷運、育兒及住宅等多項施政成果，更直言，「所以千萬不要再說我在背稿一樣，這些信手拈來都是我們非常多的政績」，強調市府多項施政成果都已呈現在市民面前。蔣萬安今出席南機場整宅單元四公辦都更案簽約典禮，會前接受媒體聯訪。針對林俊憲日前批評，蔣萬安除了大巨蛋與生生喝鮮奶之外，沒有其他政績可以寫，蔣萬安回應，「俊憲委員他要確定喔！」強調市府推動的政策絕對不只有這兩項。蔣萬安指出，今日南機場整宅單元四正式完成招商簽約，就是台北市都市更新又一個重要里程碑，繼先前單元三完成簽約後，再度迎來成功案例。此外，南機場單元五日前也已正式公告招商，相關都更成果正持續呈現在市民面前。除了都市更新，蔣萬安進一步指出，捷運建設同樣持續推進，市府推動「六線齊發2.0」，包括北環段、南環段順利動工，東環段也在他上任第二年順利動工，都是具體的施政成果。在住宅及育兒政策方面，蔣萬安表示，台北市率全國之先推出「幸福住宅」，中央也願意跟進；另外，市府推出「育兒家庭減工時不減薪」政策後，中央今年5月也認為政策非常好，表態要跟進。蔣萬安接著細數，包括成立婦幼專責醫院、第二胎公托及準公托免費，以及推動「校校有公托」，利用校園餘裕空間打造育兒環境等，都是市府持續推動的政策，直言相關成果「實在太多了」。蔣萬安最後強調，「所以千萬不要再說我在背稿一樣，這些信手拈來都是我們非常多的政績。」他也再次向林俊憲喊話，「俊憲委員要確定、要知道喔，我們很多的政績都呈現在大家面前。」