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星巴克官網咖啡容量被挖出！常客買去冰傻眼：以前是買半杯冰塊？

官網自己公布特大杯是591ml，我就問這個容量真的有達標嗎？想要喝到原本容量還要加15元是在搞笑，我花錢買的是咖啡不是買冰塊+咖啡好嗎？

▲星巴克客製化新政策上路首日，不少民眾去買去冰咖啡慘剩半杯，引爆不少常客不滿。（圖/Threads）

星巴克去冰剩半杯根本不合理！實測特大杯2款：破解點法是真的

特大杯的咖啡一杯是20 oz （591ml）

但當消費者今天點去冰只剩半杯而不是滿杯591ml，要補到滿杯反而要加15元，根本完全不合理。

▲星巴克最新客製化政策跟一般民眾消費認知有非常大的衝突，當一杯咖啡定義為591ml販售，星巴克賣的是咖啡+冰塊還是「純咖啡」的容量？（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

點了一杯特大杯美式咖啡「少冰不補滿」，結果實際倒入有刻度的攪拌杯當中查看，最終只獲得500ml的咖啡，跟官網有91ml的差距

▲記者實測點了特大杯美式咖啡少冰不補滿，最終只拿到500ml的美式咖啡，跟官網宣稱的591ml出現落差。（圖/記者張嘉哲攝）

記者也實測點了一杯特大杯熱抹茶那堤，同樣倒入有刻度的攪拌杯當中查看，實際上真的約591ml上下

▲記者實測點了另一杯熱的抹茶那堤，結果拿到滿杯的飲品，兩邊容量加總跟官網公布的相差不遠，那麼去冰為何補滿還要加錢？讓人匪夷所思。（圖/記者張嘉哲攝）

星巴克去冰剩半杯已經被檢舉2件！消保官回應：應該按照容量標示販售

業者須依商品容量標示、廣告內容、點餐時之說明及實際交付情形具體判斷是否有違反未依約履行。

如果是在銷售商品定義上跟消費者有不同，也應該清楚標示或調整說明