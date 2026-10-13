台灣星巴克12日起推出最新政策，點飲品去冰、少冰如果要補滿飲料或牛奶就要加15元，上路第一天不少人就拿到只剩下半杯的飲料，感到相當傻眼。有網友就討論「花錢買的是咖啡，官網自己公布特大杯591ml，結果去冰剩半杯.....這真的沒問題嗎？」《NOWNEWS》記者今天也實際點兩杯飲品，分別是美式咖啡特大杯少冰不補滿以及熱的抹茶那堤特大杯來實測，發現美式咖啡少冰之後真的不足591ml，而網友提供點熱飲可以一杯變兩杯，實際拿到還真的是滿杯，完美破解星巴克客製化最新政策。
星巴克官網咖啡容量被挖出！常客買去冰傻眼：以前是買半杯冰塊？
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「第一天去朝聖了去冰不補滿的星巴克，結果特大杯真的只有半杯......官網自己公布特大杯是591ml，我就問這個容量真的有達標嗎？想要喝到原本容量還要加15元是在搞笑，我花錢買的是咖啡不是買冰塊+咖啡好嗎？這真的完全沒有問題嗎？消基會是不是應該出手調查一下啊！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我買的是一杯，為什麼他能義正詞嚴的給我半杯啊....」、「我覺得最扯的是，如果按照這樣看的話，我一直買的星巴克都是買半杯咖啡+半杯冰塊嗎？那現在去冰是不是要半價」、「真的完全脫離一般交易的認知」、「根本就不合理，我買特大杯就是要喝591ml好嗎？官網都自己這樣寫了，加冰塊容量變少是我的選擇，我選去冰就是要591ml......」。
星巴克去冰剩半杯根本不合理！實測特大杯2款：破解點法是真的
然而常客提出的討論，就是所謂「消費認知」的問題，星巴克自己在官網公告咖啡容量，特大杯的咖啡一杯是20 oz （591ml），那麼在過往一杯要價170元的標準咖啡，如果要加入冰塊絕對不可能有591ml其實大家都能理解，畢竟選擇要有冰塊也是客製化的一個環節，但當消費者今天點去冰只剩半杯而不是滿杯591ml，要補到滿杯反而要加15元，根本完全不合理。
《NOWNEWS》記者今天早上實際點了一杯特大杯美式咖啡「少冰不補滿」，結果實際倒入有刻度的攪拌杯當中查看，最終只獲得500ml的咖啡，跟官網有91ml的差距，就更不用說第一天點去冰的民眾，滿滿都是剩下半杯的慘況，一看就知道完全不可能有591ml，如果按照星巴克的邏輯，冰塊跟咖啡容量共同計算販售，咖啡量就真的是那麼多，那麼當顧客點去冰時，店家是否也要交付冰塊給顧客？
而有人也推薦點熱的再跟店員要免費冰塊，可以喝到完整一杯，記者也實測點了一杯特大杯熱抹茶那堤，同樣倒入有刻度的攪拌杯當中查看，實際上真的約591ml上下，自己加冰塊飲用真的也沒有太大差別，完全就是破解新政策的點法。但這也讓人感到困惑，點熱的可以拿到滿杯、去冰少冰不能滿杯補滿還要加錢，這完全是一個非常矛盾的情況。
星巴克去冰剩半杯已經被檢舉2件！消保官回應：應該按照容量標示販售
星巴克客製化新政策剛上路第一天，截至13日上午9時，北市府已經接獲2起消費申訴，台北市主任消保官林傳健告訴記者：「業者須依商品容量標示、廣告內容、點餐時之說明及實際交付情形具體判斷是否有違反未依約履行。業者如因去冰而不補足飲品，或補加牛奶須另行收費，均應事前清楚告知，避免消費者付款後才發現份量或費用與預期不同，衍生不必要的消費爭議。」
然而根據消保官的說法，星巴克在官網上名目公告咖啡容量按常理就應該按照上述容量販售，如果是在銷售商品定義上跟消費者有不同，也應該清楚標示或調整說明，一方面是自己誠信問題，另一方面也讓消費者自己決定是否接受繼續購買，否則未來去星巴克花170元要喝杯去冰咖啡，看到半杯的咖啡，消費者真的笑不出來。
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「第一天去朝聖了去冰不補滿的星巴克，結果特大杯真的只有半杯......官網自己公布特大杯是591ml，我就問這個容量真的有達標嗎？想要喝到原本容量還要加15元是在搞笑，我花錢買的是咖啡不是買冰塊+咖啡好嗎？這真的完全沒有問題嗎？消基會是不是應該出手調查一下啊！」
星巴克去冰剩半杯根本不合理！實測特大杯2款：破解點法是真的
然而常客提出的討論，就是所謂「消費認知」的問題，星巴克自己在官網公告咖啡容量，特大杯的咖啡一杯是20 oz （591ml），那麼在過往一杯要價170元的標準咖啡，如果要加入冰塊絕對不可能有591ml其實大家都能理解，畢竟選擇要有冰塊也是客製化的一個環節，但當消費者今天點去冰只剩半杯而不是滿杯591ml，要補到滿杯反而要加15元，根本完全不合理。
星巴克客製化新政策剛上路第一天，截至13日上午9時，北市府已經接獲2起消費申訴，台北市主任消保官林傳健告訴記者：「業者須依商品容量標示、廣告內容、點餐時之說明及實際交付情形具體判斷是否有違反未依約履行。業者如因去冰而不補足飲品，或補加牛奶須另行收費，均應事前清楚告知，避免消費者付款後才發現份量或費用與預期不同，衍生不必要的消費爭議。」
然而根據消保官的說法，星巴克在官網上名目公告咖啡容量按常理就應該按照上述容量販售，如果是在銷售商品定義上跟消費者有不同，也應該清楚標示或調整說明，一方面是自己誠信問題，另一方面也讓消費者自己決定是否接受繼續購買，否則未來去星巴克花170元要喝杯去冰咖啡，看到半杯的咖啡，消費者真的笑不出來。