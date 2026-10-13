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金秀賢去年初被爆料跟已故女星金賽綸在女方未成年時期交往過，現在事情出現驚天逆轉，韓國狗仔《Dispatch》（D社）獨家爆料，警方對女方在2016年使用的手機進行鑑定，結果顯示當時金賽綸傳的曖昧訊息根本不是給金秀賢，而是另一位演藝圈的男朋友。根據《D社》報導，警方針對金賽綸生前使用過的iPhone 7、iPhone 8、iPhone SE及iPhone 13 mini進行數位辨識，並還原手機裡面的訊息、資料，結果可以看見，金賽綸直到2017年10月才在手機裡存了金秀賢的電話號碼，2017年到2018年之間，通話記錄也只有三次。其中也指出，在沒跟金秀賢聯絡的時間中，金賽綸最少跟四名男性保持聯繫，而金秀賢被指控最嚴重的那句「什麼時候能抱著你睡？」則是《橫豎研究所》P圖成金秀賢聊天室的，金賽綸的手機中，保存的截圖其實是「不明」。至於這段對話究竟來自誰？《D社》表示，警方分析聊天內容、姓名後，推測出是另一位演藝圈人士「藝人A」，不過目前「藝人A」的真實身分尚未公開，只是說是還給了金秀賢清白。金秀賢在2025年3月捲入與已故女星金賽綸的重大爭議，當時女方家屬聯手《橫豎研究所》金世義召開記者會，指控兩人曾在女方未成年時交往，並公開私密對話與錄音檔，使得金秀賢形象重創，代言與演藝活動幾乎全面停擺。金秀賢方面始終否認相關指控，強調部分檔案是AI偽造與後製合成，經過韓國警方與檢方長達一年的調查後，首爾警方宣布金秀賢因「證據不足」獲不起訴處分。