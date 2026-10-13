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《GTA 6》新畫面曝光！高架道路、霓虹夜景細節滿滿

▲《GTA 6》充滿街頭派對氣息的停車場，現場聚集大批 NPC。（圖／Rockstar Games 提供）

▲《GTA 6》白天的城市高架道路。（圖／Rockstar Games 提供）

《GTA 6》走路也能聽歌 手機連接耳機隨時收聽

▲《GTA 6》即使離開車輛，在街頭探索、移動或體驗遊戲劇情時，也能繼續收聽音訊內容。（圖／翻攝自Rockstar Games YT）

11月19日將上市的《GTA 6》再公開新情報！Rockstar Games 近日除了揭曉6個電台及其音樂風格，也確認系列首度加入隨選 Podcast 功能，玩家不必待在車內，就能透過角色的智慧型手機連接耳機或無線耳塞，在開車或步行時收聽電台與 Podcast，此外，官方也同步公開3張全新遊戲截圖，從白天的城市高架道路、霓虹閃爍的夜間街景，到充滿改裝跑車的街頭派對都令人期待。Rockstar Games 本次也同步公開3張全新遊戲截圖，呈現不同時段與環境下的城市景觀。包括以白天的城市高架道路為主，畫面中有大量行駛中的汽車、遠處密集的摩天大樓，以及道路旁的棕櫚樹、海岸線與遊艇，勾勒出雷歐奈達州充滿活力的都市樣貌。另一張則將場景切換至夜晚，霓虹燈照亮街道，雨後積水的路面映出紫色與粉紅色光芒。沿路可見行人、車輛、飯店與娛樂場所，營造出以邁阿密為靈感的繁華夜生活氛圍，也讓人聯想到《GTA：罪惡城市》系列的經典場景。最後的截圖則聚焦充滿街頭派對氣息的停車場，現場聚集大批 NPC，除了三五成群交談的人群，還有經過改裝的跑車、鮮豔的車底霓虹燈，以及攤販與熱帶風格建築，呈現遊戲世界中熱鬧、多元的街頭文化。過去《GTA》系列的電台主要與駕駛載具的體驗緊密結合，《GTA 6》則進一步擴大收聽情境，官方指出，玩家可以透過主角傑森、露西亞使用的智慧型手機連接耳機或耳塞，即使離開車輛，在街頭探索、移動或體驗遊戲劇情時，也能繼續收聽音訊內容，不必為了聽音樂特地回到車上。除了傳統電台，《GTA 6》也將首度加入一系列可隨選收聽的 Podcast 節目，這項設定基本延續《GTA》系列透過廣播內容呈現虛構世界文化、日常生活與諷刺元素的特色，不過，Rockstar Games 目前尚未完整公開 Podcast 的節目名稱、主持人及具體內容。