菲律賓眾議院12日通過一項法案，打算禁止未滿13歲的兒童使用社群媒體平台，希望加強對兒少的網路保護。不過，參議院提出的版本限制更加嚴格，主張禁止未滿18歲人士建立社群媒體帳號，兩院仍須協調法案內容，才能進一步送交總統馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）核准。
根據《路透社》報導，菲律賓政府持續關注兒少使用社群媒體所面臨的風險，包括網路安全、心理健康、暴力內容對未成年人的影響等等。尤其近期發生校園槍擊事件，也讓社會更加關注青少年接觸網路的風險問題，推動國會加速討論相關措施。
不過，對於是否應全面限制未成年人使用社群媒體，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也表達疑慮，認為若採取「一刀切」的禁令，可能反而讓孩子設法隱瞞自己的網路活動，使家長更難掌握孩子的實際使用情況。
目前，菲律賓參眾兩院對於限制年齡仍有不同主張，最終適用年齡、實施方式及平台應負的責任，都有待進一步協商。
隨著各國陸續研議，如何加強兒少網路保護，菲律賓這次立法進展，也再次凸顯政府在保護未成年人vs.網路使用自由之間的平衡，已成為全球共同面對的課題。
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不過，對於是否應全面限制未成年人使用社群媒體，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也表達疑慮，認為若採取「一刀切」的禁令，可能反而讓孩子設法隱瞞自己的網路活動，使家長更難掌握孩子的實際使用情況。
目前，菲律賓參眾兩院對於限制年齡仍有不同主張，最終適用年齡、實施方式及平台應負的責任，都有待進一步協商。
隨著各國陸續研議，如何加強兒少網路保護，菲律賓這次立法進展，也再次凸顯政府在保護未成年人vs.網路使用自由之間的平衡，已成為全球共同面對的課題。