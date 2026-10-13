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▲潘綱大（左起）、王渝萱與李雪在《一路狂奔》中三個人在混亂中的彼此接近形成既脆弱又頑強的陪伴。（圖／拾影像文化有限公司）

名導王逸鈴首部劇情長片《一路狂奔》雙喜臨門！入選愛沙尼亞塔林黑夜電影節「首部電影競賽」單元，並將於塔林舉行世界首映，正式與國際觀眾、媒體及電影產業人士見面。王渝萱、李雪在片中飾演女同志情侶，某天在夜店遇到潘綱大，三人展開公路冒險，捲入犯罪事件，現實與幻象的界線開始模糊，他們的感情也捲入慾望、佔有，逐漸開始變質，將在11月16日於金馬影展進行台灣首映。面對雙喜臨門，導演王逸鈴感性表示：「在《一路狂奔》的創作過程中，彷彿經歷了一場意識飛翔，像是原先設有限制鈕的開關突然鬆動，於是我和角色們一同經歷了一段夢幻旅程、和夥伴們看見了煙火綻放的瞬間，也留下了自己的那份曾經。」《一路狂奔》由金馬獎最佳女配角王渝萱、桃園電影獎最佳女配角李雪，以及曾提名金馬獎最佳新演員的潘綱大共同主演。故事講述王渝萱與李雪飾演的女同志情侶，某日在夜店遇到潘綱大，三人意外展開了一段逐漸失速的公路冒險。從手握武器舉槍執行屬於自己的正義、捲入毒品與犯罪事件、遇見近乎魔幻的神秘景象，隨著旅程愈加失控，現實與幻象的界線開始模糊，如同三人的情感，在慾望、依賴、佔有、情慾與危險性關係中開始變質。今日釋出的主視覺海報由台灣設計師黃國瑞操刀，畫面中看得出三人在混亂中的彼此接近，形成既脆弱又頑強的陪伴。螢光粉色的破碎筆觸大幅穿梭著畫面，是人面對命運時的不安、衝動與極欲釋放的生命力；也如一道拉扯，撕裂著他們的生活，卻無法迴避的情感界線。回顧這段拍攝歷程，演員王渝萱認為對她意義非凡：「從第一次接到劇本到正式放映經歷了三年，這部片似乎陪我一起經歷了青春的某個段落，一起抵達了人生下一個階段，時間在這瞬間給了我巨大的浪漫。」她也感謝入圍肯定，非常期待與觀眾相遇。李雪心情則非常平靜，直呼非常期待看到成片，「我也很期待看到當時的自己，說不定也會被震驚到，因為當時的我們都是咬牙堅持下來互相扶持的走到最後。」飾演關鍵角色的潘綱大也感性分享：「太多感受言語是不能表達的，金馬映後的時間必定好好跟大家聊一聊。」《一路狂奔》即將於11月13日在愛沙尼亞舉行世界首映，11月16日在金馬影展進行台灣首映，11月18日亦有影人場放映，金馬影展放映詳情請見影展官方購票資訊。電影預計2027年1月正式上映。導演王逸鈴向觀眾喊話：「這段時間我和夥伴們一起盡情狂奔了，希望大家也能享受這份狂野與不停歇的電影魅力。」