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沈營4代表無法拍板 羅智強：蔣萬安已完全授權

吳思瑤質疑「1+1場」會場不談 羅智強反嗆：基本禮貌要注意

台北市長選舉電視辯論持續卡關，TVBS與三立電視12日邀集台北市長蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋雙方陣營協商，主辦單位提出10月31日舉辦首場辯論，蔣營當場同意，沈營卻表示須帶回討論。對此，代表蔣營出席協商的國民黨立委羅智強今（13）日表示，沈伯洋派出4名代表，卻沒有任何一人能當場決定日期，質疑既然沈伯洋不斷要求辯論，為何連首場時間都無法敲定？他也強調，蔣營對增加辯論場次持開放態度，但「沒有第一場，哪來第二場？」羅智強今在立法院受訪表示，TVBS與三立在協商前已明確希望雙方派出具有完整決策權的代表，以利現場確認辯論日期及相關細節。蔣萬安事前已完全授權他代表競辦協商，因此當主辦單位提出10月31日舉辦辯論時，蔣營隨即表達同意。羅智強指出，相較之下，沈伯洋陣營雖派出4名代表，卻沒有人獲得足夠授權，無法當場決定是否接受10月31日的安排，最後僅表示要帶回研究，導致首場辯論日期遲遲無法確定。羅智強強調，只要沈伯洋願意尊重並相信TVBS、三立的專業安排，接受主辦單位提出的10月31日，辯論就能順利推進。針對沈伯洋競選總幹事吳思瑤質疑，羅智強為何在協商會議結束後，才對外表示辯論可以採取「1+1場」，卻未在會議中提出討論，羅智強回應，雙方當天參加的是TVBS與三立主辦的辯論協調會，並非其他媒體的辯論協商。羅智強指出，包括《自由時報》、中視等其他單位提出的辯論邀請，本就不適合在TVBS與三立的協調會上討論，反問怎麼會在別人的場子，討論其他單位邀請的事情？羅智強更批評，「吳思瑤可能過去沒禮貌習慣了，連尊重主辦的禮節都遺忘了」，認為吳思瑤若親自到場，就會明白在主辦單位的協商場合討論其他媒體邀約，是相當奇怪且不合理的事。至於辯論場次，羅智強表示，蔣萬安曾提及依照過去台北市長選舉的慣例，多數情況舉辦一場辯論，但也曾出現沒有辯論或舉辦兩場的情況。他強調，蔣萬安已百分之百授權他決定今年的辯論場數，因此後續增加場次並非不能討論。不過，羅智強也反問，「沒有第一場，怎麼有第二場？」認為現階段應先確認TVBS與三立主辦的首場辯論，再進一步討論其他場次。