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▲交通警察大隊警員王翊馨憑藉跆拳道4段實力及豐富實戰經驗，通過培訓與考核，成為中市警局歷年來首位女性常訓教官。(圖/記者鄧力軍翻攝)

台中市警察局首度迎來女性常年訓練技術教官！交通警察大隊警員王翊馨憑藉跆拳道4段實力及豐富實戰經驗，通過培訓與考核，成為中市警局歷年來首位女性常訓教官。她曾兩度代表警政署參加世界警察消防運動會，累計勇奪3金、2銀、5銅共10面獎牌，未來將投入近身逮捕術及綜合逮捕防身術等訓練，提升第一線員警應對危安事件的能力。中市警局訓練科指出，近年女性警力逐年增加，第一線各類勤務都能見到女警身影，但過去常年訓練教官一直由男性擔任。王翊馨此次陞任，為警技教學體系開創新局，也讓訓練師資更加多元。訓練科表示，近身逮捕術及綜合逮捕防身術涉及高度肢體接觸，女性教官加入後，可依學員需求提供更直接、精準的動作指導，協助同仁熟悉執法技巧，進一步提升訓練成效。王翊馨曾兩度代表內政部警政署征戰世界警察消防運動會，累計獲得3金、2銀、5銅共10面獎牌。她表示，跆拳道與警察執法有相通之處，都必須在瞬息萬變的情境中保持專注、冷靜應對。接下教官職務後，她將秉持「易學、易懂、易記、易用」的四易原則，精進戰術教學，讓第一線員警面對暴力及危安威脅時，能有效控制危害並確保自身安全。中市警局訓練科強調，王翊馨的陞任不僅是個人生涯的重要里程碑，也象徵警察戰術防衛訓練朝向多元化、精準化及實戰化發展。未來將持續培育具備不同專長的專業師資，強化員警執勤安全及打擊犯罪能力。